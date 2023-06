Vorboten des Wahlkampfs – Grosses Gerangel in kleiner Partei Obwohl kein Bisheriger den Sitz räumt, macht Die Mitte bereits Wahlkampf, als ob morgen Wahlen wären. Woher kommt die Eile? Bernhard Ott

Wer an die BEA ging, kam daran vorbei: Das Wahlplakat der Mitte am Berner Guisanplatz wurde sehr früh und sehr überlegt platziert. Foto: Iris Andermatt

Es gibt Politiker, die blühen erst in Wahlkämpfen so richtig auf. Der Berner Gemeinderat Reto Nause (Die Mitte) zählt zu ihnen. Seit der BEA hängt ein Plakat von ihm am Guisanplatz. Zuerst meint man, es handle sich um ein Filmplakat, auf dem ein «Held» von zwei Frauen flankiert wird – den Mitkandidierenden Milena Daphinoff und Sibyl Eigenmann. Aber es ist kein Held, es ist Reto Nause, der seit 1995 schon zum siebten Mal für den Nationalrat kandidiert.