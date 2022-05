Schweizweites Netzwerk – Grosser Schlag gegen Menschenhandel im Kanton Bern Fünf Personen angehalten, sechs Opfer befragt: Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstag eine erfolgreiche Aktion gegen Menschenhandel und Prostitution durchgeführt.

Sechs der mutmasslich zahlreichen Opfer konnten für weitere Abklärungen auf eine Wache mitgenommen werden. (Archivbild) Foto: Keystone

Am Dienstagabend fand im Kanton Bern und in weiteren Kantonen in einem umfangreichen Fall von Menschenhandel und Förderung der Prostitution eine grossangelegte Aktion statt. Insgesamt wurden 14 Hausdurchsuchungen in Wohnungen und Zimmern vorgenommen. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Freitagmorgen mit.

Dabei konnten fünf beschuldigte Personen angehalten werden. Den drei Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 27 und 50 Jahren wird unter anderem Menschenhandel, Förderung der Prostitution und die Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise und des rechtswidrigen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht sowie die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung vorgeworfen.

Opfer stammen aus China

Aufgrund von Verdachtshinweisen wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben durch die Kantonspolizei Bern umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Dabei zeigte sich, dass sich das Netzwerk über den Kanton Bern hinaus in verschiedene Kantone erstreckt. Die Ermittlungen wurden deshalb in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der verschiedenen Kantone geführt.

Sechs der mutmasslich zahlreichen Opfer konnten für weitere Abklärungen auf eine Wache mitgenommen werden. Bei allen bekannten Opfern handelt es sich um Frauen chinesischer Staatsbürgerschaft, wie die Polizei weiter schreibt.

Für die fünf Beschuldigten wurde durch die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben sind weiterführende, umfangreiche Ermittlungen im Gang.

