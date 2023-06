Volksabstimmung im Oktober – Grosser Gemeinderat von Ostermundigen sagt Ja zur Fusion Mit 25 zu 9 Stimmen hat das Ostermundiger Parlament der Fusion mit Bern zugestimmt. Die Vorlage kommt also an die Urne. UPDATE FOLGT

Der Grosse Gemeinderat (GGR) von Ostermundigen steht hinter der Fusion mit Bern. Er hat am Donnerstagabend in der Schlussabstimmung der Vorlage mit 25 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen zugestimmt. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden im Herbst.

Das auf den ersten Blick eindeutige Resultat für die Fusion reflektierte die umstrittene Vorlage nicht. Der GGR kam in einem längeren Abstimmungsprozedere zur Empfehlung.

Bei der Abstimmung zur Empfehlung an die Stimmberechtigten, wollten 20 Mitglieder des Parlaments die Fusion empfehlen, 15 lehnten diese ab und 2 enthielten sich. Bei einer zweiten Abstimmung, ob der GGR eine Empfehlung abgeben solle oder nicht, waren 20 dafür und 17 dagegen. Erst bei der Schlussabstimmung kam es zu einer deutlichen Mehrheit.

Für die Fusion sprachen sich mehrheitlich die SP, die Grünen und die GLP aus. Dagegen waren mehrheitlich die SVP, die FDP und die EVP. Für Stimmfreigabe war die Mitte.

Mitbestimmung oder Selbstbestimmung

Den Alltag würden die Ostermundigerinnen und Ostermundiger im Raum Ostermundigen und Bern bewältigen, sagte Oliver Tamàs (GLP). Ihm sei es wichtig dort mitbestimmen zu können, wo er wohne und lebe. Matthias Kuert (SP) wies zudem darauf hin, dass es für die Bevölkerung mit der Fusion bessere Dienstleistungen zu tieferen Steuern geben würde.

Die exorbitante Ausgabenpolitik der Stadt Bern bereite der FDP sorgen, sagte Rolf Rickenbach (FDP). Seine Partei lehnte die Fusion ab. Für die SVP bliebe mit dem vorgeschlagenen Fusionsvertrag zu vieles unklar, sagte Ulrich Steiner (SVP). Er plädierte für eine Partnerschaft mit der Stadt Bern, damit Ostermundigen seine Selbstständigkeit nicht aufgebe.

Fusion macht Gemeinde zu Stadtteil

Mit der Fusion soll Ostermundigen zu einem Stadtteil von Bern werden. Auf dem fusionierten Gebiet würde die Gemeindeordnung der Stadt Bern gelten. Diese wird auch der Abstimmung vorgelegt. Auch übernehmen würde Ostermundigen den tieferen Steuerfuss von Bern.

Auf politischer Ebene erhält Ostermundigen mit einer Fusion keinen garantierten Sitz im Gemeinderat. Ebenso wären im Stadtrat der ehemaligen Agglomerationsgemeinde keine Sitze garantiert. Begründet wird dieser Entscheid damit, dass die parteipolitische Zusammensetzung von Gemeinderat und Stadtrat möglichst genau dem Willen der Wählenden der fusionierten Gemeinde entsprechen soll.

Für die Fusion wird mit einmaligen Kosten von rund 15,5 Millionen Franken gerechnet, wie der Botschaft des Gemeinderats an den GGR zu entnehmen ist. Ein grosser Teil dieser Summe seien Ausgaben im Zusammenhang mit der Altersvorsorge für die rund 340 bisherigen Mitarbeitenden der Gemeinde Ostermundigen.

Sie würden mit einer Fusion in die Verwaltung der Stadt Bern integriert werden. Da in der Berner Verwaltung Rentenalter 63 gilt, würde die neuen Mitarbeitenden eine einmalige Einlage auf ihr Sparguthaben bei der Pensionskasse erhalten.

Volksabstimmung am 22. Oktober

Der nächste und voraussichtlich letzte Schritt im Entscheidungsprozess ist die Volksabstimmung in beiden Gemeinden am kommenden 22. Oktober. Sagen beide Ja, kommt die Fusion auf Anfang 2025 zustande. Bei einem Nein an diesem Datum ist der Zusammenschluss bereits gescheitert.

Der Gemeinderat von Ostermundigen spricht sich weder für noch gegen eine Fusion aus. Anders die Berner Stadt- und Gemeinderäte, beide würden einen Zusammenschluss von Bern und Ostermundigen begrüssen.

SDA/rsc

