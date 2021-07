Rabiater Markenschutz – Grosseinsatz wegen Polizei-Logo Weil sie ihr Recht an der Marke verletzt sah, brachte die Berner Kantonspolizei drei junge Modemacher in Handschellen auf die Wache. Naomi Jones

Mit diesem Pulli sollen Ramon und seine Freunde gegen den Markenschutz der Polizei verstossen haben. Foto: Franziska Rothenbühler

Ginge es nicht um die Gewaltenteilung, so könnte man die kürzlich auf «Journal-B» publizierte Geschichte von der Berner Kantonspolizei als Posse lesen. Sie geht so: Eine kleine Gruppe junger Leute aus der unabhängigen Berner Mode- und Kunstszene stellte im Februar letzten Jahres unter dem Titel «Umordnung» 50 dunkelblaue Pullis mit dem gestickten und auf den Kopf gestellten Logo der Kapo her. Diese verkauften sie im Bus auf einer Fahrt von der Lorraine in die Länggasse. Der Nachmittag endete in einer Zelle auf der Polizeiwache am Waisenhausplatz.