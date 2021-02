Schwerer Unfall – Grosseinsatz nahe Winterthur – Zug mit Auto kollidiert Feuerwehr und Polizei sind bei Schottikon ZH im Einsatz. Laut einem Mediensprecher der Polizei sind ein Auto und ein Zug kollidiert. Auf der SBB-Strecke Zürich HB – St. Gallen kommt es zu Einschränkungen.

Das ganze Gebiet um die Unfallstelle östlich von Winterthur wird weiträumig abgeriegelt. (22. Februar 2021 BRK News Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. BRK News 1 / 2

Östlich von Winterthur fand am späten Montagabend ein Grosseinsatz statt. Wie ein News-Scout berichtete, seien bei Schottikon ZH mindestens 15 Fahrzeuge der Feuerwehr und Polizei vor Ort. Auch ein Rettungshelikopter sei im Einsatz.

Wie der News-Scout erzählte, sei ein Auto mit einem Zug aus St. Gallen in Richtung Zürich kollidiert. Auch der Zug von Zürich nach St. Gallen sei in den Unfall involviert. «Die Polizei hat das ganze Gebiet abgeriegelt. Zwei Ambulanzen sind bereits weggefahren, ich nehme an, dass es Verletzte gibt.» Er wohne gerade vis-à-vis und habe Schreie gehört. Rund 150 unverletzte Zugpassagiere wurden laut einem Reporter vor Ort von der Feuerwehr in Feuerwehrfahrzeugen weggefahren.

Einschränkungen auf SBB-Strecke

Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich, dass ein Zug mit einem Auto kollidiert sei. Über Verletzte wollte er keine Angaben machen. Weitere Informationen sollen in der Nacht folgen.

Wegen des Unfalls kommt es auf der SBB-Strecke zwischen Zürich HG und St.Gallen zu Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen. Die Dauer der Einschränkung ist gemäss den SBB-Bahnverkehrsinformationen unbestimmt.

Hier die Empfehlungen der SBB: Reisende von Zürich HB nach Wattwil, Wil SG und St. Gallen reisen via Rapperswil SG. Reisende von Zürich HB, Zürich Flughafen und Winterthur nach Gossau SG, St. Gallen und Romanshorn reisen via Weinfelden. Bahnersatzfahrt: Winterthur, Hauptbahnhof - Elgg, Bahnhof.Bahnersatzfahrt: Elgg, Bahnhof - Winterthur, Hauptbahnhof.

chk