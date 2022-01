Schneeglöckchen im Trend – Grosse Liebe für eine kleine Blume Die Schneeglöckchen-Euphorie erreicht die Schweiz – selbst Gartenbanausen werden zu eifrigen Sammlern. Sarah Fasolin

Anspruchslos und früh im Jahr blühend: In der Schweiz ist in den letzten Jahren eine kleine Schneeglöckchen-Euphorie ausgebrochen. Foto: Getty





Andrea Mazzocco staunte nicht schlecht, wie da gestandene Männer im Park in die Knie sanken und viele «Ahs» und «Ohs» von sich gaben. Und dies alles wegen einer kleinen, weissen Blume.

Seine Frau Margrit Simon, eine grosse Gartenliebhaberin, hatte ihn auf eine Schneeglöckchenreise nach England mitgeschleppt. Ausgerechnet! Denn Gärten im Winter sind eigentlich nicht sein Ding.

Das war 2017. Ein Jahr später liess er sich nochmals zu einer Reise zu Schneeglöckchen überreden. Dann ging auch er in die Knie. Und seither ist einiges passiert.

Im Gegensatz zu seiner Frau Margrit Simon ist Andrea Mazzocco kein Freund von Gartenarbeit, aber an Schneeglöckchen hat er einen Narren gefressen. Foto: zvg

Andrea Mazzoccos Begeisterung für die vielen Vertreterinnen der Gattung Galanthus, wie sie auf Lateinisch heissen, ist exponentiell gewachsen. Er beherbergt bereits eine kleine Sammlung bei sich im Garten, und er war wesentlich an der Gründung des Vereins «Galanthophile Schweiz» beteiligt, dessen Präsident er heute ist. Der Verein zählte schnell die ersten Mitglieder und vereinigt heute 27 Galanthophile, wie sich die Schneeglöckchen-Freunde selber nennen. Die Mitglieder sind Menschen quer aus der ganzen Bevölkerung: Sie sind Gärtnerin, Arzt, Rechtsanwältin, Informatiker und so weiter.

Im Februar 2019 wurde der erste Schneeglöckchen-Event der Schweiz ins Leben gerufen. Es gab einen Vortrag über Schneeglöckchen, Tee und Kaffee und eine grosse Zahl von Sorten zu bewundern. Die Resonanz war so gut, dass ein Jahr später der Schneeglöckchen-Event wiederum stattfand. Trotz Pandemie und den damit verbundenen Massnahmen reisten Pflanzenfreunde aus der ganzen Schweiz nach Rapperswil-Jona, um gemeinsam zu staunen und zu fachsimpeln. «Einige hatten einen weiten Weg hinter sich, nur um diese weissen Blüten zu sehen», sagt Margrit Simon, «das hat mich sehr beeindruckt.»

In England hat die Schneeglöckchen-Euphorie Tradition

Das Phänomen der Schneeglöckchen-Euphorie ist neu in der Schweiz, aber nicht in der restlichen Pflanzenwelt. In England hat die Galanthomanie Tradition. Hier findet man nicht nur viele Züchter und Sammler, hier finden zum Zeitpunkt der Blüte auch diverse Märkte, Führungen und Reisen statt.

In Deutschland brach die Sammelleidenschaft vor über 20 Jahren aus. Heute gibt es vom Schneeglöckchen-Fest über die Schneeglöckchen-Tage bis zum Schneeglöckchen-Lauf viele Veranstaltungen und ebenso ein grosses Netzwerk von Fans.

Mittlerweile gibt es über 3000 gezüchtete Schneeglöckchensorten: Zjum Beispiel Galanthus Green Tear… Fotos: Andrea Carlo Mazzocco … Galanthus Sutton Gortenay … … Galanthus Blewbury Tart … 1 / 5

Was macht das kleine, weisse Röckchen so begehrenswert? Die verschiedenen Sorten seien einer der Gründe, weshalb es ihm vor vier Jahren den Ärmel reingezogen habe, erklärt Andrea Mazzocco. Faszinierend sei auch, wie früh im Jahr das Schneeglöckchen blühe und wie anspruchslos es sei.

Schliesslich seien da noch die Freude am Sammeln und der Austausch mit Gleichgesinnten, die das Galanthus-Fieber weiter steigen liessen. Die «Milchblume», wie sie übersetzt aus dem Lateinischen heisst, ist für Fans längst zu einem solchen geworden, denn mitunter werden für einzelne Zwiebelchen von neuen Sorten mehrere Hundert oder gar mehrere Tausend Franken bezahlt.

Für den Import braucht es aus Artenschutzgründen eine Genehmigung

In der Schweiz verbreitet sich die Galanthomanie seit der Gründung des Vereins und der Aktivität des Appenzellers Yanik Neff immer mehr. Neff sammelt, züchtet und verkauft selber vermehrte Sorten. Denn das Einführen von Schneeglöckchen aus dem Ausland ist nur mit einer speziellen Bewilligung möglich.

Schneeglöckchen unterstehen dem Cites, einem internationalen Abkommen zum Schutz von bedrohten Arten. Da Schneeglöckchenzwiebeln an Naturstandorten wie zum Beispiel in Georgien zum Teil massenhaft gesammelt und verkauft werden, wird das Schneeglöckchen auch mit diesem Abkommen geschützt. Selbst wer im Ausland in einer Gärtnerei bestellt, muss eine entsprechende Genehmigung besorgen.

Weisse Frühlingsboten – Tipps und Infos Infos einblenden Schneeglöckchen wachsen gern an halbschattigen Standorten unter Gehölzen, wo sie möglichst nicht durch Tritte oder Hacken gestört werden. Dann vermehren sie sich und bilden irgendwann einen Teppich. Wer der Teppichbildung nachhelfen möchte, kann bereits bestehende Schneeglöckchen-Tuffs nach der Blüte Ende Mai oder Anfang Juni ausgraben und auseinandernehmen. Die Schneeglöckchen sollte man unmittelbar mit grösserem Abstand wieder setzen. Zur Teppichbildung eignen sich vor allem das einheimische Schneeglöckchen (Galanthus nivalis, zum Beispiel die Sorte «Sam Arnott») und das gefüllte Schneeglöckchen (Galanthus nivalis, «Flore Pleno»), die auch gut erhältlich sind. Wachsen Schneeglöckchen im Rasen, sollten sie so lange nicht gemäht werden, bis sich das Laub gelb verfärbt. Erst dann hat die Zwiebel im Boden wichtige Nährstoffe aus den Blättern zurückgezogen und kann im folgenden Jahr wiederum blühen. Informationen zu Schneeglöckchen in der Schweiz und zu den diesjährigen Besichtigungstagen in Rapperswil (Mitte Februar, nur bei trockener Witterung): galanthophile.ch . Bezugsquellen: Schneeglöckchen findet man auf swiss-drops.ch oder im Sommer auf galanthus.shop . Literatur: Byrner Anette, Schneeglöckchenzeit, Bucher-Verlag 2020; Waldorf Günter, Schneeglöckchen – Zauber in Weiss, DVA 2015 Eine Schneeglöckchensammlung ist in den Merian-Gärten in Basel zu bewundern: meriangärten.ch

Schneeglöckchen wachsen in Europa, Kleinasien und im Südwesten Asiens und bestehen aus insgesamt 20 Arten. In unseren Breitengraden ist vor allem die Art Galanthus nivalis verbreitet, die wild an im Sommer schattigen und nicht zu trockenen Standorten wächst.

Aus den Wildarten wurden Sorten gezüchtet, mehr als 3000 benannte Sorten sind es mittlerweile – und es werden immer mehr. Denn viele Züchter sind eifrig damit beschäftigt, Schneeglöckchen mit neuen Merkmalen und Eigenschaften zu züchten.

Es gibt Schneeglöckchen mit gekreppten Blütenblättern, gelben Fruchtknoten oder eingerollten Blattspitzen. Es gibt solche mit bläulichem oder breitem Laub und solche mit kurzem oder langen Stiel. Die Unterschiede sind manchmal offensichtlich, manchmal minim – aber sie sind da.

Und sie fallen jedem auf, der auf den Knien auf dem Boden herumkriecht und die Pflanze von allen Seiten bewundert.

Mazzocco und seine Frau haben mittlerweile 60 Sorten. Gartenarbeit ist noch immer nicht sein Ding. Aber die Schneeglöckchen sind zu einem grossen Hobby geworden. Damit er nicht jedes Mal auf die Knie muss, wenn er sie bewundern möchte, hat er mit seiner Frau zusammen im ersten Lockdown ein kleines Bauprojekt verwirklicht: Hochbeete. Jetzt blühen die Schneeglöckchen auf angenehmer Höhe.

Fehler gefunden?Jetzt melden.