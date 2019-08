Grosse Autos, wenig Platz

Die Liegenschaft, in der Ueli Krause (Name geändert) mit ­seiner Frau wohnt, ist schon ein paar Jahrzehnte alt. In der dazugehörigen Tiefgarage hat das Ehepaar seit jeher einen Parkplatz gemietet. Bis vor kurzem gab es dort genügend Platz, doch nun ist die Garage voll aus­gebucht. «Das Parkfeld neben unserem ist belegt mit einem sehr breiten Wagen. Jedes Parkieren wird damit zu einem nervenaufreibenden Manöver», sagt Krause. Er fürchtet, es könne ­wegen der engen Platzverhältnisse zu Schäden kommen.