Grosseinsatz in Schönbühl – Brand in Schönbühl – Lagerhalle zerstört Beim Bahnhof SBB ist ein Grosseinsatz der Feuerwehr im Gang. Dölf Barben

Gegenüber des Bahnhofs SBB in Urtenen-Schönbühl ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. db

Eine Lagerhalle einer Schreinerei in Urtenen-Schönbühl ist in der Nacht abgebrannt. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage sagte, war der Alarm kurz vor halb drei Uhr eingegangen. Das Gebäude stand in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Vier Feuerwehren standen im Einsatz.

Kurz nach fünf Uhr waren noch zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zugegen. Der Brand hatte bereits gelöscht werden können; dicker weisser Rauch hing über dem Ortsteil. Die Lagerhalle befindet sich direkt gegenüber des Bahnhofs SBB.

Der Bahnverkehr und auch der Verkehr auf der nahen Autobahn wurden nicht beeinträchtigt. Einzig die Bahnhofstrasse wurde gesperrt.

Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

(db)