Lockerung des Lockdowns – Grossandrang auf Berner Gartencenter Die ersten Läden sind wieder offen. Der Andrang war riesig. In den Spitälern dagegen verhinderte die Angst einen Ansturm auf die OP-Säle. Calum MacKenzie

Vor dem Gartencenter Wyss in Ostermundigen warteten mehrere Dutzend Personen bereits am frühen Morgen auf Einlass. Foto: Ruben Wyttenbach

Ein Parkplatz in Ostermundigen, kurz vor 8 Uhr morgens. Es ist noch frisch, der Frühnebel verdeckt die Sonne. Gegen 50 Menschen stehen schweigend in einer Schlange, tragen teilweise Masken, kommen einander nicht zu nahe. Darauf achten auch die Polizisten, die im Streifenwagen gelegentlich vorbeikurven. Ein Werbeplakat am Strassenrand bringt ein wenig Farbe in diese eher düstere Szene: «Die Freude ist zurück», steht drauf. Der Spruch passt tatsächlich. Heute Montag werden die Corona-Massnahmen erstmals gelockert. Die Wartenden freuen sich auf die Öffnung des Wyss-Gartenhauses.

Der Frühling, auf den sich das Plakat bezieht, fand weitgehend ohne die Gärtnereien statt: Wie alle Geschäfte mussten sie Mitte März schliessen. Die verlorene Zeit scheinen die Hobbygärtner in Ostermundigen nachholen zu wollen: Kurz nach acht strömen sichtlich zufriedene ältere Herren mit Paletten voll Begonien aus dem Laden, ein Mann trägt mehrere Säcke mit Tomatensträuchern, eine Frau einen beachtlichen Basilikumbusch.

Laden zu, Pflanzen tot

Anderer Ort, eine Stunde früher: In Niederwangen warten mehrere Dutzend Personen vor dem Bauhaus-Baumarkt. Später kommen noch mehr hinzu. «Der Andrang war teilweise so gross, dass wir die Autozufahrt sperren mussten», sagt Geschäftsleiter Thomas Bühlmann. Der Einlass ist auf 180 Personen beschränkt.

Was treibt die Bernerinnen und Berner in aller Früh vor den Baumarkt? Lars Zenhäusern hat wegen der Krise «Zwangsferien» und will diese nutzen, indem er sein neues Haus frisch streicht. Und Ratha Shajini braucht «dringend» Erde für ihre Pflanzen. «Die sind zuletzt alle fast abgestorben.»

Christoph Erb versteht sie. «Wenn man so lange zu Hause bleiben muss, ist es normal, wenn man den Balkon verschönern will.» Der Direktor des Verbandes Berner KMU findet es deshalb richtig, dass Gärtnereien und Baumärkte am Montag öffnen dürfen.

Auch Physiotherapeuten, Zahnärzte und Coiffeure dürfen am Montag wieder öffnen. Hier sieht Erb die grösste Herausforderung in der Umsetzung der Schutzmassnahmen. Zusätzlich zu den bisherigen Ertragsausfällen bedeuten diese weitere Ausgaben für die Geschäfte. «Coiffeurgeschäfte mussten beispielsweise Hygieneartikel kaufen, damit sie ihre Kunden überhaupt bedienen können», erklärt Erb. Deshalb könne es gut sein, dass der Gang zum Coiffeur in nächster Zeit ein paar Franken mehr kostet.

Fragwürdige Frisuren

Livia Waber verzichtet auf solche Preiserhöhungen. Die Coiffeuse aus dem Berner Beaumontquartier stellt ihren Kunden die Schutzmasken gratis zur Verfügung. Wer will, kann stattdessen ihr «Corona-Kässeli» füttern. Waber freut sich über die Lockerung. «Zwar haben meine Kollegin und ich nicht am Hungertuch genagt», sagt sie. Andere Salons seien jedoch schon nach wenigen Lockdown-Wochen finanziell am Limit gewesen.

Und wie steht es nach sechs Wochen Lockdown um die Qualität von Berns Frisuren? Viele hätten versucht, ihre Haare selber zu schneiden, so Waber – mit unterschiedlichem Erfolg. Das Resultat: Der Coiffeurberuf werde zunehmend wertgeschätzt. «Man hat gemerkt, dass das nicht gleich jeder kann.»

Noch Platz auf OP-Liste

Peter Burkhalter konnte sich in den vergangenen Wochen nur bedingt selbst helfen. Vor dem Lockdown besuchte er wegen Hüftproblemen wöchentlich die Physiopraxis in Bremgarten. Nun hat er fast eineinhalb Monate lang verzichten müssen. «Ich habe etwas mehr Schmerzmittel nehmen müssen», sagt er. Dennoch hätte er zugunsten der Eindämmung des Virus auch länger ausgeharrt. «Bei mir geht es ja nicht um Leben und Tod», sagt Burkhalter. Bei aller Erleichterung unter Patienten will auch Physiotherapeutin Michaela Hähni pragmatisch bleiben: «Als eine der ersten gelockerten Branchen sind wir uns unserer Pflicht bewusst, den Menschen klarzumachen, dass noch nicht alles wieder normal ist.»

«Einige Patienten sagten aus Angst vor einer Infizierung ihren Termin ab.» Adrian Grob, Sprecher der Inselgruppe

Seit Montag dürfen nicht nur Physiotherapeuten, sondern auch Spitäler wieder nicht dringliche Behandlungen durchführen. Die Lust auf frische Gartenerde scheint aber grösser zu sein als auf ein neues Kniegelenk: «Von den Eingriffen am Montag sind rund ein Drittel elektiv», sagt Adrian Grob von der Inselgruppe. Als elektiv gelten alle nicht dringlichen Operationen. Normalerweise sei diese Zahl deutlich höher.

Michaela Hähni behandelt in Bremgarten nun wieder auch nicht dringende Fälle. Foto: Ruben Wyttenbach

Wieso aber kommen die Leute noch nicht ins Spital? «Einige Patienten sagten aus Angst vor einer Infizierung ihren Termin ab», sagt Grob. Entscheidender sei aber, dass durch die Schliessung der Arztpraxen weniger Patienten voruntersucht und an die Spitäler weiterverwiesen werden. Er rechnet damit, dass die Zahl gegen Ende der Woche wieder zunehmen wird.

Fiebermessen beim Zahnarzt

Als Bedingung der Lockerung unterliegen die neu offenen Betriebe umfassenden Schutzkonzepten. Zahnarztpraxen wird nebst Abstands- und Maskenpflicht empfohlen, die Temperatur der Patienten zu messen. Wer über 37,5 Grad aufweist, wird nach Hause geschickt. «Dazu ist es am Montag glücklicherweise nicht gekommen», so der Berner Zahnarzt Daniel Keller. Zur Sicherheit habe man am Empfang jeden nochmals befragt und auf Fieber getestet. Dank der vorherigen telefonischen Information aller einbestellten Patienten habe das Konzept eingehalten werden können. «Das Team ist jetzt fix und fertig, aber zufrieden. Auch die Patienten waren aufgestellt.»

Auch Bühlmann von Bauhaus zieht ein positives Fazit: «Den ganzen Tag über warteten bis zu 70 Personen vor dem Eingang.» Rechnet sich die Eröffnung also trotz Zutrittsbeschränkung? «Die Leute kaufen mehr ein, die Einnahmen sind deshalb gleich hoch oder sogar ein wenig höher als an einem normalen Wochentag.» Er erwartet, dass es so weitergeht. «Jetzt kommen die, die den ersten Ansturm noch abwarten wollten.»

Im Bauhaus in Niederwangen stauten sich die Menschen sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des Baumarktes. Foto: Ruben Wyttenbach

Physiotherapeutin Michaela Hähni spricht von einem «schönen Gefühl» nach dem «intensiven, aber erfüllenden» Tag. «Von den Patienten haben wir viele liebe Worte erhalten», sagt sie. Als Co-Präsidentin des bernischen Berufsverbands Physiobern fordert sie jedoch mehr: Auf das Lob müsse nun staatliche Unterstützung folgen. Die Entschädigung der von der Krise getroffenen Selbstständigen, wie es viele Physios sind, sei immer noch nicht hinreichend geklärt.