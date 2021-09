Funk im Jahr 2021 – Groove und Grössenwahn Der gute alte Funk ist etwas aus der Mode geraten. The Next Movement aus Bern und Solothurn zeigt, wie er im Jahr 2021 klingen könnte. Einem kleinen Mann aus Minneapolis hätte das sehr gefallen. Ane Hebeisen

«Was würde Prince jetzt tun?»: The Next Movement mit J.J. Flück (Mitte). Foto: zvg

Es ist eher unwahrscheinlich, dass ein Lied auf die Welt kommt, ohne kleinere oder grössere Komplikationen zu verursachen. Wohin soll es nach dem ersten Refrain gehen? Braucht es überhaupt einen ersten Refrain? Was soll nach zwei Minuten passieren, wenn der Song nach dramaturgischen Finten schreit? Auch im Arbeitsalltag von J.J. Flück und seiner Band The Next Movement gibt es Momente, in denen solche Fragen aufkommen. Man beantwortet sie in der Regel mit einer Gegenfrage. Sie lautet: «Was würde Prince jetzt tun?»