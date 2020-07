Unfall in Grindelwald – Bergsteigerin stürzt am Schreckhorn ab und stirbt Die Frau stürzte am Sonntagmorgen mehrere hundert Meter in die Tiefe und wurde dabei tödlich verletzt. Ihre Begleiterin blieb unverletzt.

Die beiden Frauen wollten das Schreckhorn aufsteigen. Bruno Petroni

Am Schreckhorn im Berner Oberland ist am frühen Sonntagmorgen eine Bergsteigerin mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Die herbeigerufenen Retter konnten sie nur noch tot bergen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Frau in Begleitung einer anderen Bergsteigerin im Aufstieg zum Viertausender, als sie aus noch ungeklärten Gründen abstürzte. Das teilten die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland und die Berner Kantonspolizei am Montag mit.

Die zweite Bergsteigerin konnte unverletzt nach Grindelwald ausgeflogen werden und wurde durch das Care-Team des Kantons Bern betreut. Die formelle Identifikation der verstorbenen Bergsteigerin steht noch aus.

