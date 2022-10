Im September sind an der Schweizer Grenze mehr als 6600 Migranten aufgegriffen worden. So hohe Zahlen gab es zuletzt im Herbst 2016. Christian Bock erklärt, wie seine Behörde vorgeht.

Christian Bock, der Direktor des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, fühlt sich an die Krisenjahre 2015 und 2016 erinnert.

Zurzeit werden an der Schweizer Grenze Tausende Flüchtende und Migranten aufgegriffen. Sie sind Direktor des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit. Was ist da los an der Grenze, Herr Bock?

Vieles erinnert uns an die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016. Wir sehen eine grosse Zahl von Migranten, die auf der Durchreise sind. Hinzu kommen unsichere Entwicklungen – zum einen die Pandemie, zum anderen der Ukraine-Krieg.