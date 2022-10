Nachfolge von Ueli Maurer – Greifen die Grünen den SVP-Bundesratssitz an? Die Partei hat heute darüber entschieden, ob sie für die Nachfolge von Ueli Maurer eine Kandidatur aufstellt. Sie informiert um 16 Uhr. Wir berichten live.

An einer ausserordentlichen Sitzung der Grünen fällt der Entscheid, ob die Partei eine Bundesratskandidatur stellen – und damit den SVP-Bundesratssitz angreifen – will. Die Partei informiert ab 16 Uhr die Medien.

Ein Wandel im Bundesrat tue Not, hatte die Partei in einer Medienmitteilung Ende September mitgeteilt. Insbesondere die Entscheidungen zur Klima- und Europapolitik in den letzten Monaten habe deutlich gezeigt, dass die Regierung in der aktuellen Zusammensetzung «unfähig» sei, die grössten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, wurde Fraktionspräsidentin und Nationalrätin Aline Trede zitiert. (Jedoch versuchen die Grünen seit mehr als 30 Jahren, einen Bundesratssitz zu erobern. Lesen Sie dazu: Eine Chronik des tapferen Scheiterns.)

Erst am Montag hatte sich die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger aufs Kandidaten-Karussell gesetzt. Damit ist sie die erste Frau, die für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer kandidiert. (Hier gehts zu unserem Kommentar zu Maurers Rücktritt: Ein Geschenk für die SVP.)

Blöchligers Kandidatur ist bereits die zweite aus der Zentralschweiz: Auch der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will Bundesrat werden. Ferner kandidieren zwei Männer aus dem Kanton Bern, Nationalrat Albert Rösti und Ständerat Werner Salzmann.

