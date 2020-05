Festival – 11. – 13. Juni 2020 – Greenfield Interlaken Das Greenfield Festival findet in diesem Jahr nicht statt. Hier finden Sie das weitere Vorgehen. Jana Blanc

Leider ist auch das Greenfield Festival von der Corona-Pandemie betroffen und kann aufgrund der Situation und des Entscheids des Bundesrates vom 29. April 2020 nicht stattfinden.

Folgende Meldung haben wir von den Organisatoren des Greenfield-Festivals erhalten:

******************************************************

Wenn Du im Besitz eines Greenfield Festival Tickets 2020 bist, bieten wir Dir grundsätzlich folgende zwei Möglichkeiten an:

Ticket Bestellung 2021 (mit Ticket 2020):

Bestell Dir Dein Ticket für die Festivalausgabe 2021 (3.-5. Juni) und Du erhältst ein Ticket in der gleichen Kategorie zugesandt.

Was du dafür tun musst?

Gehe auf folgenden Link: https://greenfieldfestival.ch/de/guide#ticket_bestellung_2021_mit_ticket_2020

Fülle das entsprechende Formular vollständig aus und schicke es zusammen mit Deinem Ticket an die auf dem Formular angegebene Adresse.

Es spielt keine Rolle, was für ein Ticket Du besitzt (3-Tagespass, 2-Tagespass, Membership, Wohnmobil-Ticket etc.) oder bei welcher Vorverkaufsstelle Du Dein Ticket gekauft hast.

Wenn Du das Formular zur Ticketbestellung mit Deinem alten Ticket bis zum 11.06.2020 einsendest, kriegst Du als Dank für Deine Unterstützung ein spezielles, limitiertes Greenfield Festival Shirt, das es nicht zu kaufen geben wird.

Ticket Rückerstattung:

Wenn Du nicht am Greenfield Festival 2021 teilnehmen möchtest, kannst du Dein Ticket bis 30 Tage nach Festivaldatum zurückgeben (letzter Rückgabetag: 13.Juli 2020).

In diesem Fall wird Dir gemäss den Vorgaben des Branchenverbandes Swiss Music Promoters Association 90% des Ticketpreises rückerstattet.

Was Du für eine Ticket Rückerstattung tun musst?

Gehe auf folgenden Link: https://greenfieldfestival.ch/de/guide#ticket_rueckerstattung

Fülle das entsprechende Formular vollständig aus und schicke es zusammen mit Deinem Ticket an die auf dem Formular angegebene Adresse. Es spielt keine Rolle, was für ein Ticket Du besitzt (3-Tagespass, 2-Tagespass, Membership, Wohnmobil-Ticket etc.) oder bei welcher Vorverkaufsstelle Du dein Ticket gekauft hast.



******************************************************