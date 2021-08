Mehr Toleranz ist gefragt – Grammatik ist für sie ein «Chrampf» Das eigene Potenzial voll auszuschöpfen, das ist für Claudia F. eine Herzensangelegenheit. Sie geht dabei mit gutem Beispiel voran. Andrea Indermaur

Claudia F., an ihrem Arbeitsplatz in Oberburg, wo sie zum ersten Mal einer Tätigkeit nachgeht, die ihr entspricht. Foto: Franziska Rothenbühler

Schüchterne Augen und ein warmes Lächeln, das ist Claudia F., 36-jährig. Sie verpackt momentan in einer Fabrikhalle der BeWo, Berufliche Eingliederung und Werkstätte Oberburg, in der Nähe von Burgdorf, Stimmmaterial für die nächsten Abstimmungen. «Ich fühle mich wohl hier, die Atmosphäre ist herzlich und die Arbeit abwechslungsreich», erzählt sie. Zusammen mit ihren Mitarbeitenden gehört Claudia, die lieber nicht mit vollem Namen genannt werden möchte, zu den 800’000 Menschen in der Schweiz, die Mühe haben mit Grundkompetenzen wie Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik und dem Umgang mit digitalen Medien.