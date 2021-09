SCB-Niederlage zum Auftakt – Gottéron lässt in Bern keine Euphorie aufkommen 12’700 Zuschauer sehen einen ebenso engagierten wie fehlerhaften Auftritt des SC Bern. Das Heimteam unterliegt Freiburg 3:6. Reto Kirchhofer

Zuerst die Freude über die Rückkehr des Publikums, dann die Ernüchterung: Die Berner Andersson, Fahrni und Wüthrich sind bedient. Foto: Keystone

Was zählt, ist das Resultat: Bern – Gottéron 3:6.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, wie stark dem Schweizer Eishockey das Publikum gefehlt hat: Speziell in der Postfinance-Arena, diesem gewaltigen Rund, welches 17’031 Zuschauern Platz bietet – und zum Saisonstart immerhin von 12’700 besucht wurde.

Gegen Gottéron soll sich, so hoffen das alle Beteiligten, am Dienstag ein Kreis geschlossen haben. Am 28. Februar 2020 erlebte Hockeybern sein erstes Geisterspiel: Der SCB bezwang die Freiburger im letzten Heimspiel der Qualifikation 1:0 nach Verlängerung. Das freute aber ausschliesslich die Gäste, weil ihnen dieser eine Punkt zur Teilnahme am Playoff 2020 genügte. Es sollte nie gespielt werden. Und jetzt, am 7. September 2021, durften die Berner gegen Gottéron ihre erste Heimpartie ohne Kapazitätsbeschränkungen seit Ausbruch der Pandemie bestreiten.

Dominik Kahun

Das Beschaffen der Spielberechtigung wurde zum Wettlauf mit der Zeit. Erst knapp drei Stunden vor Matchbeginn waren alle Dokumente eingetroffen. Der frühere NHL-Spieler führte sogleich den ersten Sturm als Center. Beat Gerber

Der 39-jährige Verteidiger bestritt seine 1167. Partie in der höchsten Spielklasse, womit er den Bestwert von Mathias Seger egalisiert hat. Am Freitag gegen Zug wird Gerber zum Rekordhalter. Killian Mottet

Die letzte Spielzeit war seine beste – nur Andrighetto (ZSC) und Simion (Zug) trafen häufiger als der Freiburger (23 Tore). Neue Saison, alter Mottet: Er war einer der Auffälligsten und traf sehenswert zum 2:0.

Die Vorfreude stieg bis unters Hallendach, als die Teams das Eis betraten. Und dann dauerte es bloss 43 Sekunden, bis die Gäste bei den Berner Spielern und Fans die Frustrationstoleranz testeten. Daniel Brodin und David Desharnais waren nach einem simplen Lupfer in die Berner Zone nicht nur gedanklich schneller als die Spieler des Heimteams, bei dem einige erst noch einen Wechsel zur Unzeit vollzogen.

Der SCB reagierte auf den Rückstand, er kam gar zu einer längeren Phase in doppelter Überzahl. Der neue Trainer Johan Lundskog vereinte die vier ausländischen Stürmer in einer Powerplay-Formation. Der fünfte in dieser Linie, Verteidiger Ramon Untersander, traf den Pfosten. Mehr war da nicht.

Gottéron hingegen erhöhte noch vor der ersten Pause, wobei Cory Conacher in der Mittelzone den Zweikampf quasi verweigerte und Mika Henauer an der Bande die Lücke nicht schloss – Killian Mottet zog davon und traf.

Der Wechselfehler mit Folgen

Dass Gottéron gut im Spiel war, erstaunte nicht. Die Equipe von Christian Dubé bestritt eine Vorbereitung auf hohem Niveau, sie gewann in der Champions Hockey League die ersten vier Spiele – jeweils zweimal gegen Bratislava und Trinec – und ist im Wettbewerb bereits für den Achtelfinal qualifiziert.

Gegen Bern kam die Equipe nach 2:0-Führung aber längere Zeit nicht mehr zur Geltung. Thomas Thiry profitierte von einer unübersichtlichen Situation vor Reto Berra. Es handelte sich um das erste Tor des Franzosen im SCB-Dress. Und nach einem Pfostentreffer Calle Anderssons war Youngster Jeremi Gerber zur Stelle – 2:2.

Kurz vor Ende des Mitteldrittels unterlief den Bernern ein Wechselfehler. Die Quittung signierte Chris DiDomenico früh im Schlussabschnitt mit seinem Tor in Überzahl. Wieder war Bern gefordert, erneut verzeichnete die Equipe einen groben Bock: Nach einem Bully setzte sich Sandro Schmid durch, war aus spitzestem Winkel früher am Puck als Andersson und düpierte Torhüter Philip Wüthrich.

Es handelte sich um das spielentscheidende Tor. Weil sich Lundskogs Equipe im ersten Auftritt engagiert, aber letztlich zu fehlerhaft präsentierte.

Die nächste Prüfung wird keine einfachere werden: Am Freitag kommt der Meister EV Zug nach Bern.

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern – Gottéron 3:6 (0:2, 2:0, 1:4) Tore: 1. (0:43) Desharnais (Brodin) 0:1. 19. Mottet (Sutter, Berra) 0:2. 25. Thiry (Conacher, Kahun) 1:2. 35. J. Gerber (Andersson) 2:2. 41. (40:15) DiDomenico (Gunderson, Mottet/PP) 2:3. 44. Schmid 2:4. 45. Sciaroni (Pinana) 3:4. 59. (58:18) Marchon (Jörg) 3:5. 59. (58: 56) Mottet (Berra) 3:6. Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht (verletzt), Hänggi und Kast (überzählig). – Gottéron ohne Dufner und Bougro (verletzt).

