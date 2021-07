Kein Geld für Frauengeschichte – Gostelis Erbe schon wieder bedroht Das Gosteli-Archiv stand kurz vor der Rettung. Nun gefährdet ein Entscheid des Regierungsrats wieder die Zukunft des Frauenarchivs. Sophie Reinhardt

Die Gosteli-Stiftung möchte künftig als Forschungseinrichtung verstanden werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Frauenrechtlerin Marthe Gosteli hat zu ihren Lebzeiten einen riesigen Bestand Dokumente zur Geschichte der Schweizer Frauenbewegung zusammengetragen. Auch nach ihrem Tod 2017 wurde das Archiv von einer Stiftung weitergeführt. Doch nun droht der Sammlung das Ende, wie die GLP-Nationalrätin und Präsidentin des Stiftungsrats Kathrin Bertschy auf Anfrage des «Bund» ausführt. Ausgerechnet in dem Jahr, in welchem sich die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in der Schweiz zum fünfzigsten Mal jährt.

Das überrascht. Zwar war schon länger bekannt, dass das Privatarchiv in Worblaufen in Geldnöten steckt. Doch Anfang Jahr wurde bekannt, dass der Bund das Archiv als «Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung» anerkennt. Damit verbunden ist eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von rund 2 Millionen Franken für die nächsten vier Jahre.