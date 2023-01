Alphabet baut weltweit ab – Google-Konzern streicht 12’000 Stellen Die Firma von Chef Sundar Pichai streicht rund sechs Prozent aller Jobs. Inwiefern der Standort Zürich betroffen ist, ist unklar.

Der Boom ist vorderhand vorbei: Sundar Pichai hat den Stellenabbau bestätigt. Foto: Keystone

Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche hat der Google-Mutterkonzern Alphabet tausende Arbeitsplätze gestrichen. Weltweit werden rund 12'000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai am Freitag in einem Blogbeitrag schreibt. «Im Lauf der vergangenen zwei Jahre haben wir spektakuläre Wachstumsphasen erlebt», erklärte Pichai. Dieses Wachstum sei mit vielen Einstellungen einhergegangen. Doch der weltwirtschaftliche Kontext habe sich nun massgeblich verändert. Deshalb «haben wir beschlossen, unsere Belegschaft um etwa 12’000 Stellen zu reduzieren». Stand Ende September hatte Alphabet weltweit fast 187’000 Beschäftigte. Die Streichungen betreffen also gut sechs Prozent der Belegschaft.

Bereiche ausserhalb des Kerngeschäfts sollen demnach stärker betroffen sein. Mitarbeitende in den USA wurden bereits über die Kündigung informiert. «In anderen Ländern wird dieser Prozess aufgrund der lokalen Gesetze und Praktiken länger dauern», schreibt Pichai weiter.

Ob und wie viele Stellen in der Schweiz von den Streichungen betroffen sein werden, konnte Google auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht sagen. Google ist seit 2004 in Zürich mit mehreren Büros vertreten. Nach eigenen Angaben beschäftigt der Technologiekonzern in der Limmatstadt mehr als 5000 Personen aus mehr als 85 Nationen.

Der Softwareriese Microsoft hatte am Mittwoch mitgeteilt, in den kommenden Monaten 10’000 Beschäftigte zu entlassen. Der Onlineriese Amazon hatte Anfang Januar die Streichung von mehr als 18’000 Jobs angekündigt, der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta im November die Entlassung von 11’000 Angestellten.

Auch die Online-Plattform Snapchat und das IT-Unternehmen Salesforce wollen mit Stellenkürzungen Kosten einsparen. Und beim Kurzbotschaftendienst Twitter hat der neue Besitzer Elon Musk rund die Hälfte der 7500 Mitarbeiter entlassen. Die Technologiekonzerne sind durch die schlechte wirtschaftliche Lage zunehmend unter Druck geraten, Kosten einzusparen, unter anderem wegen wegfallender Werbeeinnahmen.

