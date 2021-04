Kolumne übers Früchte-Einkochen – Gomfi-Meditation Was Ausserirdische mit eingekochten Beeren zu tun haben: Unsere Kolumnistin träumt sich beim Frühstücksbrot aufs Schilthorn und noch viel weiter weg. Renée Bellafante

Einkochen von Waldbeeren zu Konfitüre. Foto: Urs Baumann (Archiv)

Vilech syt Der no am Zmorge. Im Bett am Umebroosme oder am Tisch mit der Zytig – bitte nid am Umestah – oder scho Jufle, nume schnäu mit em «Coffee to go» u em ne pappig-fettige Gipfeli – das geit gar nid. Grad itz u no bis uf Wyteres mues me lehre, sech die Zyt z näh, süsch wird’s ersch rächt nüt mit em Tag.

S geit mi ja nüt a, was Dir z Morge ässet. Es git e ungloublechi Viufaut, we me so Vorschleg zu Ernährig list. I säges grad vo Afang a: I bi z banau u z bequem, für no Frücht z schinte u z schnätzle u Chörnli z mahle etc. Eifach Brot, Anke u Gomfi. Das isch äuä gsetzt bis a mys Läbesänd. Nid z letscht o, wüu i e Fründin ha, wo us auem, wo re unger d Finger chunnt, Gomfi macht.