Ewige Sportmomente - Golfer sind fair und gesittet? Dieses Turnier lief aus dem Ruder

Ryder Cup 1991 – Golfer sind fair und gesittet? Dieses Turnier lief aus dem Ruder 30 Jahre ist es her, seit Bernhard Langer an einem turbulenten, feindseligen und dramatischen Ryder-Cup den berühmtesten Putt der Golfgeschichte verschob. René Stauffer

September 1991, Kiawah Island: Bernhard Langer realisiert, dass sein Ball das Loch verfehlt und Europa damit den Ryder-Cup verliert. Foto: David Cannon (Getty Images)

Und dann waren da nur noch er, der Ball und das 10,795 cm runde Loch, in das dieser musste. 1,80 m hatte er noch zurückzulegen – wenig, und doch so viel, in diesem bedeutungsschwangeren Moment. Bernhard Langer wusste: Lochte er ein, hatte er das Matchplay-Duell gegen seinen amerikanischen Gegenspieler Hale Irwin gewonnen und Europa damit den Ryder-Cup verteidigt. Verfehlte er, endete sein Duell Unentschieden, womit die USA den prestigereichen Pokal nach sechs Jahren wieder zurückerobern würden.

Die zugespitzte Konstellation ergab sich auch aus der Regel, dass bei einem Unentschieden nach den 28 Duellen der Titelverteidiger den Ryder-Cup behalten darf. Alle anderen Partien waren inzwischen beendet, die USA führten 14:13. Traf Langer, stand es 14:14, der Cup war verteidigt. Verfehlte er, hatten die USA 14;5:13,5 gewonnen.