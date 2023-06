Altpapiersammeln ist out – Goldruten ausreissen – damit es klingelt im Lagerkässeli Arbeit für die Artenvielfalt statt Altpapiersammeln: In Schwarzenburg strichen Jugendliche dafür durchs Unterholz. Im Auftrag der Gemeinde. Dölf Barben Nicole Philipp (Fotos)

Laura trägt die Goldruten, die sie ausgerissen hat, zu einem Sammelsack. Foto: Nicole Philipp

Die Szene erinnert an ein altes Gemälde, das Menschen bei der Ernte zeigt. Hier aber, in einem Waldstück an der Sense, wird nicht geerntet. 21 Schülerinnen und Schüler reissen Goldruten aus. Nach drei Stunden werden sie drei Müllcontainer damit gefüllt haben.