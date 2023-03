Preisverleihung im Herbst – Goldener Violinschlüssel für Langenthaler Schwyzerörgeler Der 56-jährige Thomas Aeschbacher erhält mit seinem Schwyzerörgeli die höchste Schweizer Auszeichnung im Folklorebereich.

Thomas Aeschbacher darf die Auszeichnung kommenden Herbst in seiner Wohngemeinde Langenthal entgegennehmen. Foto: Beat Mathys

Der Schwyzerörgeler Thomas Aeschbacher aus Langenthal erhält den Goldenen Violinschlüssel 2023, die höchste Schweizer Auszeichnung im Folklorebereich. Der 56-Jährige engagiert sich seit Jahren für das fast vergessene Schweizer Instrument Langnauerli.

Der Preis gehe an einen hervorragenden Musiker, der sich intensiv für das Schwyzerörgeli und die Schweizer Volksmusik engagiere, teilte der Verein «Goldener Violinschlüssel» am Samstag mit.

Aeschbacher spielt den Angaben zufolge Langnauerli, Stöpselbass, Schwyzerörgeli, Gitarre, Cajon und Klavier. Mit dem Schwyzerörgeli spielte er in verschiedenen Projekten, unter anderem im Schweizer Kinofilm «Mein Name ist Eugen» (2005). Er trat auch mit zeitgenössischen Kompositionen in der Zürcher Tonhalle auf.

Das Örgelen lernte er von seinem Vater Werner Aeschbacher. Mit diesem spielte er zehn Jahre lang in einem Schwyzerörgelitrio. In einem Jazzquartett und in einer Steelband sammelte er weitere musikalische Erfahrungen. Der Primarlehrer schloss an der Universität Bern als Sportlehrer und am Konservatorium Bern als Musiklehrer ab.

Aeschbacher ist seit 1993 Mitglied der Formation Pflanzplätz, unterrichtet privat Schwyzerörgeli für Fortgeschrittene und betreut im Teilpensum Schulmusik an der Oberstufe Burgdorf. Er leitet seit Jahrzehnten Schwyzerörgelikurse an den Volksmusikwochen in Arosa und für den Verband Schweizer Volksmusik VSV. Zudem lehrt er als Dozent für alpine Volksmusik/Weltmusik an der Hochschule der Künste Bern.

Die Preisverleihung findet im Herbst 2023 in Langenthal statt, wo Aeschbacher mit seiner Familie lebt.

SDA/mb

