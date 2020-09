Parkhotel Bellevue, Adelboden – Gönnen Sie sich eine Auszeit Sie erquicken sich schon vormittags im Spa - Nachmittags locken das Restaurant und die Terrasse mit einem leichten Lunch. Bestellen Sie jetzt vergünstigte Gutscheine und lassen Sie den Alltag für wenige Stunden hinter sich. Irina Steinmann

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch



Konditionen

Max. 6 vergünstigte Gutscheine pro espace.card. Die Anzahl vergünstigter Gutscheine ist limitiert.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.



Angebot

- Spa "pour" während 3 Stunden ab 10 Uhr

- Benutzung des Wellnessbereichs

- Bademantel und Frotéewäsche

- anschliessend leichten Lunch (vegetarisch)



Einlösbar

täglich

vom 1. September 2020 bis 4. April 2021

31. Mai bis 31. August 2021

Voranmeldung zwingend

Bellevue Parkhotel & Spa, Adelboden



Preis für Abonnenten

Kombiticket Fr. 59.– statt Fr. 75.–

(Badeeintritt und Lunch)

