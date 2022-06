Bern-Jurassisches Schwingfest – Gnägi siegt – doch der Schlussgang erhitzt die Gemüter Der Seeländer Florian Gnägi erlebt seinen zweiten Frühling. Der Erfolg auf dem Mont Crosin kommt allerdings nach einem fragwürdigen Entscheid der Kampfrichter zustande. Philipp Rindlisbacher

Ein Wurf, der für Diskussionen sorgt: Florian Gnägi (rechts) bodigt im Schlussgang Matthias Aeschbacher. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Er hätte kommen wollen. Und noch vor zwei Wochen war das «Bern-Jurassische» auf seiner Internetseite unter der Rubrik «Termine» aufgeführt. Joel Wicki, der Erstgekrönte des «Eidgenössischen» 2019 in Zug, wäre der gewünschte Hochkaräter gewesen als Gast auf dem Mont Crosin, passend zum 100-Jahr-Jubiläum des kleinsten Berner Gauverbandes. Doch die Reglemente des Eidgenössischen Schwingerverbandes verhinderten es. Denn: Wicki hatte im Mai bereits am «Baselstädtischen» geschwungen. Und zwei Festteilnahmen derselben Kategorie ausserhalb des eigenen Verbandsgebietes sind innert einer Saison nicht erlaubt.

Nun gut, mit dem Comeback von Kilian Wenger wurden die rund 1000 Zuschauer mehr als angemessen entschädigt. Nach ausgeheilter Fussverletzung war der Schwingerkönig von 2010 mit geringen Erwartungen angereist, umso zufriedener stellte ihn das Ergebnis. Wenger wurde Zweiter, zum Abschluss bezwang er mit Michael Ledermann den Aufsteiger des Jahres, die Wucht des Hüfters beeindruckte durchaus. Mit dem knapp verpassten Festsieg haderte der Diemtigtaler nicht, vielmehr richtet er den Blick vorwärts: «Nun kommt für mich eine Phase, in der ich Vollgas geben muss.» Wenger wird im Juli gleich vier Feste bestreiten.

Griffe – oder doch nicht?

Beinahe hätte es für Wenger gar in den Schlussgang gereicht, ein Viertelpunkt fehlte auf Florian Gnägi, den Seeländer, der gerade seinen zweiten Frühling erlebt. Gnägi war der Einzige, der Wenger einen Gestellten abknüpfen konnte, und im finalen Kampf bodigte er den bis dahin makellosen Matthias Aeschbacher.

Wobei das Urteil der Kampfrichter doch äusserst strittig war: Der Emmentaler griff an und wurde ausgekontert, Gnägi aber schien dabei aus den Griffen geraten zu sein – auch der einstige Spitzenschwinger Matthias Siegenthaler, der für eine Online-Plattform als Experte im Einsatz stand, sprach von einem «eher unvorteilhaften Entscheid».

Wenig überraschend hatte Aeschbacher denn auch seine liebe Mühe, den Beschluss der Unparteiischen nachzuvollziehen, nicht wenige Zuschauer überdies verliessen die Arena kopfschüttelnd. Und die Stimmen, die den Videobeweis auch im Schwingsport fordern, dürften nach jener Szene nicht weniger geworden sein. Zuletzt hatte es wiederholt Fehlentscheide der Kampfrichter gegeben, auffallend oft auch in relevanten Gängen.

Nichtsdestotrotz gilt es die Darbietung Gnägis zu würdigen, nach dem «Seeländischen» und dem Schwarzsee-Schwinget gewann der 33-Jährige bereits sein drittes Fest in dieser Saison.

Die fehlenden Maximalnoten

Ein renommiertes Berner Quartett nahm derweil als Gäste an Teilverbandsfesten teil: Am «Nordostschweizerischen» in Balterswil vermochte Adrian Walther den Siegeszug von Samuel Giger nicht zu stoppen, der Mittelländer wurde gleich im Anschwingen gebodigt. Dank vier Siegen holte er sich den Kranz dennoch, Severin Schwander hingegen verpasste die Auszeichnung.

Starker Gast: Kilian von Weissenfluh (unten) beendet das «Südwestschweizerische» als Zweiter. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Auch Ruedi Roschi vermochte am «Südwestschweizerischen» nicht zu reüssieren, Kilian von Weissenfluh seinerseits schwang in der Eishalle von Visp ganz vorne mit. Der Haslitaler, der in dieser Saison noch keinen Gang verloren hat, wurde Zweiter, er verpasste den Schlussgang nur aufgrund fehlender Maximalnoten. «Vielleicht hätte ich im fünften Gang etwas mehr Risiko nehmen müssen», resümierte der 25-Jährige, der je länger, je mehr zu einem Leader in der Berner Mannschaft avanciert. Erstmals seit sieben Jahren endete das Heimfest der Romands nicht mit einem Berner Sieger, vor Jahresfrist hatte Remo Käser triumphiert.

Für zwei «Eidgenossen» wird es eng

Apropos Käser: Der Oberaargauer spürt nach wie vor die Folgen seiner Knieblessur. Der Fahrplan sieht das Comeback am «Kantonalen» in Thun (17. Juli) vor, allenfalls aber wird der 25-Jährige gar noch etwas länger pausieren müssen. Schwingerkönig Christian Stucki, dessen Schulter lädiert ist, soll am Weissenstein-Schwinget (23. Juli) ins Sägemehl zurückkehren, Michael Wiget möchte vor dem «Eidgenössischen» Ende August in Pratteln zumindest einen Belastungstest im Wettkampfmodus absolvieren. Wiget hatte vergangenen Herbst eine komplexe Oberschenkelverletzung erlitten, letzte Woche tätigte das so oft zurückgeworfene Talent jedoch zumindest wieder erste Schritte im Sägemehl.

Eng werden für den Saisonhöhepunkt im Baselbiet könnte es derweil für die «Eidgenossen» Patrick Schenk und Christian Gerber. Letzterer musste sich bereits einem Eingriff an den Adduktoren unterziehen lassen, sein Emmentaler Kollege wird am Montag am Knie operiert. Am 18. Juli wird der technische Leiter Roland Gehrig das 59-köpfige Berner Aufgebot bekannt geben, danach sind noch zwei Trainingszusammenzüge sowie ein dreitägiges Camp auf der Grossen Scheidegg geplant.

