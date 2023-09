Im Jahr 2015 hüpfte der Obi-Biber noch über den Wankdorf-Rasen. Foto: Thomas Hodel

Die berühmten Berner Young Boys spielen also künftig in der Königsklasse, zum dritten Mal. Würde ich diese Kunde per Zeitsprung meinem früheren Ich überbringen, das vor einigen Jahren im halb leeren damaligen Stade de Suisse ein Fussballspiel verfolgte – dieses Ich würde mich wohl in das vermutete Paralleluniversum der unerfüllten Wünsche zurückohrfeigen wollen.