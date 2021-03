Mehr Zeit für die Familie – Glücklich mit je 1500 Franken Monatslohn Reichen 15 Stunden Arbeit pro Woche? Das Unternehmerpaar Marie und Michael Tuil zeigt, was die 90 Jahre zurückliegende Prognose des Ökonomen John Maynard Keynes heute taugt. Mathias Morgenthaler

Brauchen nicht viel Geld für eine hohe Lebensqualität: Die Tuils. Foto: Dominik Plüss

Fünf Jahre ist es her, da fällten Marie und Michael Tuil einen folgenschweren Entscheid. Nach gemeinsamen Flitterwochen in Äthiopien reifte beim Unternehmensberater und der Journalistin der Entschluss, nicht mehr getrennt 50 bis 70 Stunden pro Woche zu arbeiten, sondern die bisherigen Jobs aufzugeben und ein gemeinsames Abenteuer zu starten. Das Paar investierte 15’000 Franken, um äthiopischen Kleinbauern 1,8 Tonnen Kaffee abzukaufen, und startete mit dem Kaffee einen Direktvertrieb in der Schweiz. Finanziell hiess das, den Gürtel spürbar enger zu schnallen.