Kampfwahl um Regierungsstatthalter – GLP schickt Claude Grosjean ins Rennen um Lerch-Nachfolge Das Kandidatenfeld für die Kampfwahl um die Nachfolge des Berner Regierungsstatthalter Christoph Lerch wird breiter: Nun tritt auch Claude Grosjean von der GLP an.

Claude Grosjean (GLP) will erneut Regierungsstatthalter werden. Foto: zvg

Mit Grosjean, der seine Kandidatur am Donnerstag ankündigte, sind nun bereits drei Kandidierende im Rennen um die Nachfolge des amtierenden Christoph Lerch (SP) als Regierungsstatthalter in der Region Bern-Mittelland. Die SP will das Amt mit der Berner Anwältin Ladina Kirchen verteidigen. Die FDP ihrerseits tritt mit der Könizer Juristin Tatijana Rothenbühler an. Die Wahlen für die Amtsperiode 2022 bis 2025 finden am 13. Juni statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 29. August folgen.

GLP-Mann Grosjean hatte Amtsinhaber Christoph Lerch bereits bei den Wahlen 2017 herausgefordert, erzielt aber nur halb so viele Stimmen wie Lerch. Nun nimmt er einen neuen Anlauf. Der 46-jährige Fürsprecher wolle das Statthalteramt konsequent auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und des Gewerbes ausrichten, teilte seine Partei am Donnerstag mit.

Dafür sei Grosjean der «ideale Kandidat», weil er weder der bürgerlichen Mehrheit im Kanton noch der städtischen rot-grünen Mehrheit verpflichtet sei. Grosjean arbeitet in einer Kaderfunktion bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Von 2009 bis 2019 gehörte er dem Berner Stadtparlament an, das er 2015 präsidierte.

SDA