Mega-Deal im Rohstoffhandel – Glencore mit Etappensieg in milliardenschweren Übernahmekampf Der Schweizer Rohstoffriese will die kanadische Firma Teck übernehmen. Deren Verwaltungsrat wehrt sich dagegen, hat nun aber eine empfindliche Niederlage erlitten.

Es war eine kurze Sache. In Vancouver trafen sich am Mittwochabend (Schweizer Zeit) die Aktionäre des kanadischen Rohstoffkonzerns Teck zur Generalversammlung. 25 Minuten dauerte der offizielle Teil des Anlasses – mitsamt einer Sicherheitsschulung für die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie dem Dank an die Völker der kanadischen First Nations, aus deren Boden die Firma Kupfer und Kohle fördert.

Der Name Glencore wurde dabei kein einziges Mal erwähnt. Dabei war es der Schweizer Rohstoffriese, der die Aktionärsversammlung zu einem besonderen Anlass machte.

Glencore will die kanadische Firma Teck kaufen. Seit Wochen ist der Schweizer Konzern deswegen auf Werbetour. Seither bezirzt er die Aktionäre des kanadischen Unternehmens. Glencore will Teck im Rahmen eines rund 23 Milliarden Dollar schweren Deals übernehmen.

Zusammen ergäben die beiden Rohstofffirmen ein internationales Schwergewicht mit einem Börsenwert von insgesamt rund 90 Milliarden Franken.

Teck soll zum nationalen Symbol Kanadas werden

Norman Keevil, das Oberhaupt der einflussreichen Familie, die Teck gross gemacht hat und durch wenige Aktien mit grossem Stimmgewicht kontrolliert, versuchte dem verlockenden Angebot entgegenzuhalten.

Er hat in den letzten Wochen das Unternehmen zu einem nationalen politischen Symbol gemacht, dem der Verkauf ins Ausland droht. «Wir werden nicht von ihnen geschluckt werden», sagte er, als Glencore Anfang April sein erstes Angebot ankündigte. «Es ist keine Frage des Preises. Kanada ist nicht zu verkaufen.»

Wehrt sich gegen den Glencore-Deal: Der einflussreiche kanadischer Unternehmer Norman Keevil. Foto: PD

Doch offenbar gibt es genügend Aktionäre, die den Vorschlag von Glencore verlockend finden. Teck hat daher seinen eigenen Plan zur Aufspaltung in ein Metall- und ein Kohleunternehmen schon vor der Generalversammlung zurückgezogen.

Für den Teck-Verwaltungsrat wäre das die bessere Variante als die Übernahme durch Glencore gewesen. Davon waren die Teck-Aktionäre aber nicht überzeugt. An der Generalversammlung gestand Teck-Verwaltungsratspräsidentin Sheila Murray ein, dass der Vorschlag bei den Aktionären durchgefallen war und daher vor der Versammlung aus den Traktanden gestrichen wurde.

Wie Glencore verfügt Teck über ein starkes Standbein im Kohlegeschäft und über eines mit Metallen, wie etwa Kupfer. Teck will daraus zwei eigenständige Standbeine entstehen lassen. Eines für das zukunftsträchtige Kupfergeschäft und eines für die Kohle.

Der Widerstand der Teck-Aktionäre hilft Glencore

Glencore hat durchblicken lassen, dass sie kein Interesse an einer Übernahme hätten, würde Teck die Spaltung eigenständig vollziehen. Dass die Teck-Aktionäre den Plan der Kanadier ablehnten, ist daher eine gute Nachricht für Glencore.

Der Plan von Glencore sieht vor, Teck zu kaufen und das kombinierte Kohlegeschäft von dem künftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abzuspalten. Es würden aus Glencore und Teck also zwei neue Firmen entstehen. Glencore nennt sie «MetalsCo» und «CoalCo».

«MetalsCo» würde zu einem Metall- und Handelsunternehmen mit Sitz in Kanada, und «CoalCo» ein riesiger Kohlebergbaukonzern, der in New York an die Börse gehen würde.

Die Produkte von «MetalsCo» sind wegen der schnell steigenden Nachfrage nach Metallen für Batterien und Akkus enorm gefragt. «CoalCo» würde, mindestens noch eine Zeit lang, wegen des grossen Bedarfs nach Kohle gutes Geld verdienen.

Teck muss sich nun etwas einfallen lassen, um den Aktionärinnen und Aktionären einen neuen Plan vorzulegen. Teck-Chef Jonathan Price sagte an der Generalversammlung, dass die Firma nun viele Optionen prüfe. «Dafür brauchen wir Zeit. Wir werden mit einem Vorschlag kommen, der für unsere Aktionäre gut ist.»

Glencore sagt vorläufig nichts dazu. Vorläufig. Denn es ist gut möglich, dass die Firma schon am nächsten Angebot für Teck arbeitet.

