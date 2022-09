SCB-Trainer Johan Lundskog – «Glauben Sie wirklich, das ist unser Plan?» Der SC Bern sorgt mit Punktverlusten bei Kloten und Ajoie und einseitig verteilten Eiszeiten von einzelnen Stürmern für Aufsehen. Kristian Kapp

Overtime-Niederlage bei Ajoie: SCB-Cheftrainer Johan Lundskog (vorne) und sein Assistent Christer Olsson geben Anweisungen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es hätten für den SCB nach dem ersten Saisonsieg im vierten Spiel gegen Rapperswil-Jona zwei weitere Partien mit dem Punktemaximum werden sollen. Doch sowohl in Kloten als auch bei Ajoie mussten die Berner mit einem 2:2 in die Overtime – dort gab es je einen Sieg und eine Niederlage. Bei den Zürchern drehte der SCB ein 0:2, in Pruntrut wurde dieselbe Führung verspielt. Es läuft also etwas bei Spielen mit Berner Beteiligung …