Offener Streit in der SVP Aargau – «Glarner zerstört unsere Partei» Andreas Glarner, der sehr polarisierende Präsident der SVP Aargau, sei schuld am jüngsten Wahldebakel der SVP im Aargau. Das sagt Glarners Amtsvorgänger – und gebraucht dafür äusserst scharfe Worte. Markus Häfliger

Radikaler Kurs im Bundeshaus, radikaler Kurs im Aargau: Nationalrat Andreas Glarner, Präsident der SVP Aargau. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die SVP hat in den Aargauer Gemeindewahlen eine schwere Schlappe erlebt. Zahlreiche SVP-Gemeinderäte wurden am Sonntag abgewählt, und auch in den Parlamenten der Aargauer Kleinstädte hat die Partei flächendeckend Sitze verloren.

Jetzt bricht in der Partei deswegen der offene Streit aus.

Hans-Ulrich Mathys, der ehemalige Präsident der SVP Aargau, macht Andreas Glarner, den heutigen Parteichef, persönlich für das Wahldebakel verantwortlich. «Glarner zerstört unsere Partei», sagt Mathys in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung».

Mathys’ Interview ist eine Abrechnung, wie man sie selten gesehen hat. Das Wahlresultat der SVP bezeichnet er als «Desaster», für das vor allem «die Teppichetage» der Partei verantwortlich sei. Die Parteileitung gebärde «sich auf eine Art und Weise, dass sich viele Wähler von uns abwenden».