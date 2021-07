Neue Gelateria in Bern – Glace gibts jetzt auch in der Zeughausgasse Der kleine Glacehersteller Tutto Amore aus Bösingen hat eine Filiale in der Altstadt eröffnet. Adrian Hopf-Sulc

Foto: zvg

Nach den vier Filialen der Gelateria di Berna, den zwei Filialen von La Golosa, der Eiswerkstatt im Alten Tramdepot, der Gelateria Baci di Berna in der Kramgasse sowie weiteren Anbietern ist die Stadt Bern noch um ein Glacelokal reicher: Ende Juni hat an der Zeughausgasse 18 die Gelateria Tutto Amore ihre Tore geöffnet. In der früheren Filiale des in Konkurs gegangenen Reisebüros STA Travel werden nun 24 Glacesorten feilgeboten.

Hinter der Gelateria Tutto Amore steht der gleichnamige Glacehersteller, ein Familienbetrieb aus Laupen. Die von Davide und Stefania Zurzolo geführte Manufaktur betreibt bereits eine Gelateria in Freiburg, zudem beliefert sie Restaurants und den Detailhändler Coop.

Insgesamt verfüge Tutto Amore über ein Repertoire von 500 Sorten, wie Stefania Zurzolo sagt. Sie betont, dass alle Sorbetti aus frischen Früchten und nicht aus Fruchtpüree hergestellt werden. Die neue Gelateria an der Zeughausgasse ist während der Ladenöffnungszeiten in Betrieb. Preislich orientiert sich Tutto Amore an der Gelateria die Berna: zwei Kugeln gibts für 3.50 Franken, drei für 5 Franken.

