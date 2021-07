Kunstturnerin auf Kurs – Giulia Steingruber bangt um den Gerätefinal Die St. Gallerin zeigt einen sauberen Wettkampf und all ihre Höchstschwierigkeiten. Wegen tiefer Landungen am Sprung ist der Finaleinzug aber noch ungewiss. David Wiederkehr

Kurs auf den Gerätefinal: Giulia Steingruber beim Tschussowitina. Foto: Loic Venance (AFP)

Ihr Blick: misstrauisch. Ihre Körperhaltung: angespannt. Insgesamt also: war Giulia Steingruber ziemlich nervös, als sie auf die Note wartete. Und als ihr diese angezeigt wurde, machte es das kaum besser. 14,566 Punkte hatte die St. Gallerin für ihre zwei Sprünge erhalten. Ein solider Schnitt, ein ordentliches Total, auch für ihre grossen Ambitionen – aber wird das reichen?

Die Qualifikation für den Sprungfinal hatte die 27-Jährige als Ziel definiert für ihre dritten Olympischen Spiele, aber selbst gewusst, wie schwierig nur schon dies zu erreichen war. Geschweige denn die zweite Medaille nach Bronze vor fünf Jahren. Wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel hatte sie ihr Programm nicht erschweren können und musste bei den Sprüngen bleiben, die sie seit neun Jahren an Wettkämpfen zeigt. Während die Konkurrenz –allen voran Überfliegerin Simone Biles – ständig aufrüstete. Am US-Superstar orientiert sich Steingruber aber ohnehin nicht.

Tief gelandet

Und dann war es im Ariake Gymnastics Centre soweit. Der Auftakt am Barren und Balken war ihr einigermassen geglückt, es sind aber nicht ihre besten Geräte. Trotzdem nahm sie damit Kurs auf den Mehrkampffinal, ihr zweites Ziel für diese Spiele. Am Boden gelang ihr eine saubere Übung mit all ihren Höchstschwierigkeiten. Sie wurde jedoch unerwartet tief benotet und wird den Final verpassen, auf den sie zumindest leise gehofft hatte.

Übrig blieb ihr Paradegerät. Blieben der Tschussowitina- und der Jurtschenko-Sprung. Beide etwas tief gelandet, weil das Gerät in Tokio offenbar nicht gemacht ist für Höhenflüge. Bei den Männern waren einige der Favoriten auf Sprung-Gold gescheitert, und selbst Biles blieb blasser als üblich.

Die 14,566 Punkte spülten Steingruber auf Zwischenrang 6 im Sprung-Klassement, noch eine Subdivision dieser Qualifikation trennt sie vom neuerlichen Einzug in den Gerätefinal. In der letzten Abteilung zeigen nur drei Turnerinnen zwei Sprünge, sind also Konkurrentinnen von Steingruber um diesen Finalplatz: die Südkoreanerin Seojeong Yeo, die Mexikanerin Alexa Moreno und die Brasilianerin Rebecca Andrade. Eine von ihnen muss Steingruber hinter sich lassen. Der Wettkampf beginnt um 13.20 Uhr Schweizer Zeit. Er wird ausserdem zeigen, ob Steingruber den Mehrkampffinal erreicht.

Abschied von Tschussowitina

Wohl so oder so ihren letzten Auftritt auf der Turnbühne hatte an diesem Sonntag Oksana Tschussowitina. Die 46-jährige Usbekin, Mutter eines erwachsenen Sohnes und vor vielen Jahren die Erfinderin von Steingrubers Paradeelement, bestritt in Tokio ihre achten Olympischen Spiele. Schon oft hatte die nur 1,53 Meter kleine Turnerin ihren Rücktritt gegeben, war aber mehrmals zurückgekehrt. Diesmal nun trat sie nur noch am Sprung an, sie wird im Gerätefinal aber bestenfalls als Ersatzturnerin bereitstehen müssen.

1992 hatte Tschussowitina erstmals bei Olympia teilgenommen, damals als Mitglied der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). 1996, 2016 und nun 2021 startete sie für Usbekistan. Dazwischen, 2008 und 2012, trat sie für ihre zweite Heimat Deutschland an. Nach ihrem Einsatz wurde sie nun von ihren Konkurrentinnen mit stehenden Ovationen verabschiedet.

