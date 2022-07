Tagestipp: The Cavers im Progr – Gitarren und Harmonien Die Berner Indie-Folk-Band Cavers spielt im Innenhof des Progr am Open-Air-Festival «We and the Sun». Jessica King

Die Berner Indie-Folk Band The Cavers setzt auf eine musikalische Mischung aus Melancholie und Hoffnung. Foto: zvg

Sie hatten die ersten Gitarrenstunden beim gleichen Musiklehrer, später gründeten sie gemeinsam ihre ersten Bands und verreisten zusammen auf Roadtrips. Alan Hugo und Patrick Unternährer sind seit ihrer Schulzeit enge Freunde – was möglicherweise die entzückenden Harmonien erklärt, die sie mit ihrer Band The Cavers kreieren und die an Indie-Folk-Grössen wie Mumford and Sons oder The Lumineers erinnern. Am Open-Air-Festival «We and the Sun» im Progr spielen die Berner ein Unplugged-Set. Nicht vergessen mitzunehmen: eine Regenjacke.

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

Fehler gefunden?Jetzt melden.