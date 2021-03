Design-Hotel schnappt sich Starkoch – Gipfeltransfer über die Berge Der in Gstaad gefeuerte Spitzenkoch Marcus G. Lindner bekommt neuen Job in Grindelwalder Nobelhotel. Markus Dütschler

Anschlusslösung für Marcus G. Lindner: Der Koch, der 18 «Gault Millau»-Punkte hatte, wirkt künftig in Grindelwald. Foto: Urs Jaudas

Der 59-jährige Spitzenkoch Marcus G. Lindner hat wieder einen Job, wie der «Gault Millau»-Channel meldet. Er wird Chef in der Bergwelt Grindelwald, einem Design-Luxushotel. Patrick Scherrer, CEO der Swiss Design Hotels, zu denen das Haus gehört, griff zu, als er hörte, dass Lindner auf dem Markt ist. Schliesslich gehört der gebürtige Vorarlberger zur Gruppe der Spitzenköche in der Schweiz. Im Alpina in Gstaad hatte er früher 18 GM-Punkte geholt.

In jüngster Zeit war Lindner vom Pech verfolgt. Als er in der Chesery in Gstaad Nachfolger des renommierten Kochs Robert Speth werden sollte, wurde die Liegenschaft verkauft und die Beiz geschlossen. Danach sollte Lindner die Gastronomie der Gstaader Bergbahnen auf Vordermann bringen. Dann kam Corona dazwischen und seine Chefs hatten andere Vorstellungen, wie dies geschehen sollte.

Grindelwald hat derzeit nur einen Eintrag im «Gault Millau» (Glacier, 14 Punkte). Das dürfte sich bald ändern.