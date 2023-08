Erweiterung des Brics-Bündnisses – Saudis und Iran stossen zur China-Russland-Allianz Die Brics-Gruppe baut ihre Macht wie angekündigt aus: Am Gipfel in Südafrika wurde eine Erweiterung um sechs Staaten beschlossen. Der Eintritt der neuen Mitglieder wird zum 1. Januar 2024 wirksam.

Droht dem Westen nun Ungemach? Saudiarabien (im Bild Kronprinz Mohammed bin Salman) im Gespräch mit Russlands Machthaber Wladimir Putin. (Archiv) Foto: Keystone

Die Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer wird um sechs Länder erweitert. Saudiarabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien werden zum 1. Januar 2024 aufgenommen, wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag beim Gipfel der Allianz in Johannesburg ankündigte. Mit der Aufnahme der neuen Mitglieder entwickelt sich die Gruppe zu «Brics plus».

Bereits vor dem Entschluss hatte Chinas Präsident Xi Jinping betont, dass die Gruppe wachsen soll. «Wir müssen den Prozess der Brics-Erweiterung beschleunigen, um mehr Länder in die Brics-Familie aufzunehmen», sagte Xi. «So können wir unsere Stärke und unsere Fähigkeit bündeln, um die Ordnung der Welt gerechter und ausgewogener zu machen.»

Hand in Hand in Hand zur Eindämmung der westlichen Dominanz: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasilien), Xi Jinping (China) und Cyril Ramaphosa (Südafrika). Foto: Gianluigi Guercia (Keystone)

Brics gründete sich 2009 als Zusammenschluss der damals aufstrebenden Wirtschaftsmächte Brasilien, Russland, Indien und China. Ein Jahr später gab es die erste Erweiterung: Südafrika trat der Gruppe bei, der Gastgeber des diesjährigen, insgesamt 15. Gipfels. China arbeitet seit Jahren darauf hin, dass sich weitere Staaten anschliessen. Südafrika und Russland unterstützen den Plan. Auch Indiens Premierminister Narendra Modi sagte am Mittwoch, er sei für eine Erweiterung.

Mehr als zwanzig Staaten haben nach Angaben der südafrikanischen Regierung eine Mitgliedschaft formal beantragt. Noch einmal ebenso viele hätten Interesse an einem Beitritt geäussert. Eine vollständige Liste dieser Staaten lag allerdings nicht vor.

Neben Chinas Präsident waren auch Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Indiens Premierminister Narendra Modi und Ramaphosa vor Ort in Johannesburg. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde per Video zugeschaltet. Wäre er angereist, hätte er befürchten müssen, wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen während der russischen Invasion in der Ukraine gemäss dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag festgenommen zu werden.

SDA/nag

