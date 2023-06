Drama an der Tour de Suisse – Gino Mäder erliegt seinen schweren Verletzungen Der gestürzte Schweizer Radrennfahrer ist am Freitag gestorben. Dies bestätigte sein Team am Mittag. Der Berner wurde 26 Jahre alt. UPDATE FOLGT

Gino Mäder ist seinen Verletzungen erlegen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der 26-jährige Gino Mäder erliegt seinen schweren Verletzungen. Der am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula schwer gestürzte Schweizer Radprofi ist am Freitag gestorben. Das gab sein Team Bahrain Victorious bekannt.

Mäder hatte am Donnerstag auf der Unfallstelle vom Tour-Rennarzt Roland Kretsch reanimiert werden müssen. Nach den eingeleiteten Notfall-Massnahmen wurde er mit dem Helikopter nach Chur gebracht und später offenbar ins Zentrum für Psychotraumatologie in St. Gallen verlegt.

«Mit tiefer Trauer und schweren Herzens müssen wir den Tod von Gino Mäder bekannt geben», schreibt das Team Bahrain in einer Mitteilung. «Am Freitag, den 16. Juni, verlor Gino nach einem sehr schweren Unfall während der fünften Etappe der Tour de Suisse seinen Kampf ums Überleben und erlag seinen schweren Verletzungen. Unser gesamtes Team ist von dieser Tragödie erschüttert …»

Auch die Tour-de-Suisse-Organisatoren verschickten eine Botschaft. Sie schreiben, das ganze Team sei schockiert über dieses tragische Ereignis und «unsere Gedanken und unsere Gebete sind bei Ginos Familie und Angehörigen während dieser unglaublich schwierigen Zeit».

Immer wieder Erfolge – und auch Rückschläge

Mäder, in der Ostschweiz geboren und im oberaargauischen Wiedlisbach aufgewachsen, war einer der vielversprechendsten Schweizer Radfahrer der aktuellen Generation. An seinen stärksten Tagen gewann er Etappen am Giro d’Italia und an der Tour de Suisse, die Vuelta schloss er 2021 auf dem 5. Schlussrang ab, bei der Tour de Romandie wurde er im vergangenen Jahr Zweiter. Immer wieder kämpfte er aber auch mit gesundheitlichen Problemen.

2019 wurde Mäder Profi, nach der aktuellen Saison wäre sein Vertrag mit dem Team Bahrain ausgelaufen. Für die Fortsetzung seiner Karriere hatte er sich ein Team gewünscht, das auf ihn und seine Qualitäten setzt. Er sagte: «Die Zahl im Vertrag ist mir fast egal. Solange der für mich skizzierte Weg und die Rolle stimmen.»

Gedenkfahrt für Mäder

Nach Diskussionen wurde am Freitagmittag offenbar beschlossen, die Tour de Suisse nicht abzubrechen. Stattdessen wurde der Start in Chur abgesagt: Die Fahrer werden einzig die letzten 30 geplanten Etappenkilometer nach Oberwil-Lieli absolvieren – als Gedenkfahrt für Gino Mäder und ohne Wertung fürs Gesamtklassement.

Update folgt …

pka

Fehler gefunden?Jetzt melden.