Streit um Kaufpreis – Ging das Viererfeld viel zu billig weg? Der Kanton hat das Viererfeld für 51 Millionen Franken an die Stadt Bern verkauft. Das Land wäre laut Experten viel mehr wert gewesen. Kritiker sagen, der Steuerzahler sei geprellt worden. Simon Wälti

Die Stadt Bern möchte im Jahr 2024 mit der ersten Bauetappe auf dem Viererfeld (Bild) und dem benachbarten Mittelfeld beginnen. Foto: Franziska Rothenbühler

Auf einmal fällt ein schiefes Licht auf den Verkauf des Viererfeldes durch den Kanton an die Stadt Bern. Der Vorwurf lautet: Die Stadt sei viel zu billig zum Bauland an bester Lage gekommen, der Kanton habe es weit unter dem Marktwert verkauft. Das rund 84’000 Quadratmeter grosse Areal konnte für 51,1 Millionen Franken erworben werden, was einen Preis von 605 Franken pro Quadratmeter ergibt. Der Vertrag wurde bereits 2013 abgeschlossen, aber erst 2018 nach der Zonenplanänderung vollzogen und in der Rechnung des Kantons verbucht.