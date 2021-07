Das sagt Petkovic

«Wir wollen mehr.» Es ist der letzte Satz, den Vladimir Petkovic vor dem Anpfiff auf SRF sagt, der hängen bleibt. Davor hat der Schweizer Nationaltrainer gesagt, dass er natürlich allen 26 Spielern vertraut, die er mit dabei hat. Dass es schwer gewesen sei, dass er sich aber jetzt halt doch für die Aufstellung entschieden habe, die alle erwartet haben.

Was aber besonders schön ist: Dass er in all dem Stress während dieses Turniers sagt: «Man muss sich konzentrieren. Aber man muss auch schauen, dass man Spass hat.»

Zum Spiel gegen die Spanier sagt Petkovic: «Wer den Ball nicht hat, muss mehr rennen. Also ist es besser, den Ball zu haben. Natürlich ist das gegen diese Spanier nicht einfach. Aber wir haben bewiesen, dass wir das können.»