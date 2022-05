Leuchtanzeigen in Berner Altstadt – Gibt es Raum für einen Kompromiss? Der Heimatschutz schlägt eine Alternative zu den umstrittenen Leuchttafeln vor. Bernmobil will sich dem Dialog nicht verschliessen. Simon Wälti Christian Pfander (Foto)

Für diese Anzeigetafeln gebe es in der Berner Altstadt kein «überwiegendes Interesse», kritisiert der Heimatschutz. Foto: Christian Pfander

Der Heimatschutz sieht sich im Streit um die Leuchtanzeigen in der Berner Altstadt zu Unrecht in die Rolle des Gegners einer behindertengerechten Infrastruktur gedrängt. Man anerkenne «das Bedürfnis der ÖV-Nutzenden und insbesondere der Menschen mit Behinderungen nach nützlichen Fahrgastinformationen», heisst es in einer Medienmitteilung des Berner Heimatschutzes. In der Unteren Altstadt von Bern hätten Bernmobil und die Stadt Bern aber 2016 Standardanzeigetafeln montiert, «ohne die gesetzlich verlangte rechtliche Prüfung und ohne ausreichende Berücksichtigung des Unesco-Weltkulturerbes». Es sei aber möglich, den bisher verpassten Dialog einzuleiten und eine Alternative zu finden.