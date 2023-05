Fragen an Hans Ulrich Obrist – Gibt es eigentlich Kunst aus Indien? Ja, und es ist ein Fehler, sie nicht zu kennen. Eine Einführung für Europäer. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Die handlichen, bildschönen Bücher der Hanuman Press waren Kultobjekte der künstlerischen Avantgarde. Ihr Vorbild sind indische Gebetsbücher, gedruckt wurden sie in Madras. Bilder: Courtesy Francesco Clemente Studio

Kürzlich konnte man lesen, dass in Indien nun mehr Menschen leben als in China, nämlich 1,426 Milliarden. Vergleicht man die Einwohnerzahl mit der Menge an in Europa bekannten Künstlerinnen aus Indien, fällt das Ergebnis mager aus. Der Grund dafür liegt allerdings nicht an der blühenden indischen Kunstszene, sondern daran, dass indische Kunst im Westen viel zu selten ausgestellt wird.