Belebung auf der Uni-Wiese – Gibt es doch Drinks auf der Grossen Schanze? Berns Kantonsparlament entscheidet am Montag, ob die beliebte Pop-up-Bar Peter Flamingo trotz Bedenken wegen der Statik vor der Universität Bern wieder aufgehen darf. Sophie Reinhardt

Grossräte möchten auch diesen Sommer wieder eine Peter-Flamingo-Bar sehen. Foto: Franziska Rotenbühler (Archiv)

Dank mobiler Bars war die Grosse Schanze vor der Universität in den letzten Sommersaisons belebt: bis 2018 Summer Beach und Peter Flamingo, 2019 nur noch Summer Beach. In diesem Jahr könnte es dort ruhig bleiben, falls der Grosse Rat sich am Montag nicht für ein Wiederaufleben der Peter-Flamingo-Bar ausspricht. Der Kanton als Eigentümer der Terrasse bewilligte die Bar letztes Jahr überraschenderweise nicht. Der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) kam zum Schluss, dass die Terrasse die Last der Bar und der Gäste nicht tragen könne.