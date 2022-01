Leck bei der Grossbank? – Gewinnwarnung bei der Credit Suisse Wegen Rechtsfällen muss die CS nochmals eine halbe Milliarde Franken zurückstellen. Hinzu kommen hohe Verluste bei der Investmentbank und ein Milliardenabschreiber. Arthur Rutishauser

Weiter unter Druck: Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse. © Beat Mathys BZ

Das Jahr beginnt für CS-CEO Thomas Gottstein wie das letzte endete: mit der Ankündigung von weiteren hohen Verlusten. Diesmal sind es neue Rückstellungen für Rechtsfälle, die mit 500 Millionen Franken zu Buche schlagen; das schreibt die Grossbank heute Morgen in einer versteckten Gewinnwarnung. Hinzu kommt ein bereits angekündigter Goodwill-Abschreiber von rund 1.6 Milliarden Franken und der kürzlich erzwungene Rücktritt von Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório.

Aber es sind nicht nur die Verluste aus der Vergangenheit, die auf das Ergebnis drücken. Auch das laufende Geschäft kommt nicht zum Fliegen, weder bei der Investmentbank noch im Private Banking. «Die transaktionsbasierten Erträge sowohl in der Investmentbank als auch in den Vermögensverwaltungsgeschäften sind zurückgegangen», schreibt die CS. Dies widerspiegle angeblich die übliche saisonale Abschwächung, aber auch die Rückkehr zu «normaleren Handelsbedingungen» nach dem aussergewöhnlichen Umfeld, das den grössten Teil der Jahre 2020 und 2021 positiv geprägt hat. Wegen ihren hohen spekulativen Verlusten konnte die Bank allerdings von diesen guten Bedingungen nicht profitieren.

Nun hat sich die CS gezwungen gesehen, ihre Risiken zu reduzieren. «In Kombination mit einer Verringerung der allgemeinen Risikobereitschaft, inklusive der Entscheidung, das Prime-Services Geschäft signifikant zu reduzieren, ergab sich in der Investment-Bank im vierten Quartal ein Verlust», schreibt die Bank, und zwar noch zusätzlich zu der Goodwill-Wertverminderung.

Privatkunden ziehen Geld ab

Im Privat Banking sind die Kunden vorsichtiger geworden, darum haben sich die Gebühreneinnahmen verringert. «Die Transaktionsaktivität in den Divisionen International Wealth Management und Asia Pacific hat sich deutlich verlangsamt, wobei letztere vor allem aufgrund der ungünstigen Marktbedingungen in Asien auch einen Abbau der Fremdfinanzierung im Kundengeschäft verzeichnet hat.» Offenbar haben insgesamt die Kunden Geld abgezogen. «Infolgedessen wird der Netto-Neugeldzufluss in den Vermögensverwaltungsgeschäften im vierten Quartal 2021 leicht negativ ausfallen, was jedoch durch Neugeldzuflüsse im Asset Management mehr als ausgeglichen wird», heisst es dazu.

Gab es ein Leck?

Damit die Verluste nicht allzu hoch ausfallen, hat die CS offenbar weiteres Tafelsilber verkauft. «Teilweise ausgeglichen werden die Rückstellungen durch Immobilienverkäufe in Höhe von 225 Millionen Franken», schreibt sie. Dazu muss man wissen: Die Grossbank hat in den letzten Jahren bereits Immobilien im Wert von mehreren Milliarden Franken verkauft hat, unter anderem das Grieder-Haus, eines der prägendsten Gebäude an der Bahnhofstrasse. Die vollständigen Viertquartals- und Jahresergebnisse für 2021 werden am Donnerstag, 10. Februar bekannt gegeben. Fragt sich, warum die CS bereits heute mit den schlechten Zahlen herauskommt. Interessant ist, dass der Kurszerfall an der Börse bereits gestern begann. Die Aktien der Credit Suisse schlossen mit einem Minus von 6,80 Prozent bei 8.28 Franken auf einem neuen Tiefstpunkt. Damit sind sie gerade noch halb so viel Wert wie jene der UBS.

