Narco-Lotterie in Mexiko - El Chapos Haus wird verlost

Man muss diese Geschichte mit einer sehr grundsätzlichen Frage beginnen: Was ist eigentlich Glück?

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera lag noch im Bett, als an jenem Morgen des 16. Februar 2014 Schläge gegen seine Tür donnerten. Drogenfahndung, sofort aufmachen! Guzmán war damals noch der Boss des Sinaloa-Kartells, vom Schlafzimmer rannte er ins Bad, klappte dort mit Hilfe einer Hydraulik die Wanne hoch – und entkam durch einen Geheimgang in die Kanalisation.

Guzmán hatte – man kann das durchaus so sagen – noch mal Glück gehabt, die Beamten dagegen Pech. Schon ein paar Tage später allerdings wendete sich das Blatt, die Festnahme gelang. Diesmal jubelten die Polizisten, El Chapo dagegen landete in einer Hochsicherheitszelle.

Ausgerechnet das Haus aber, aus dem er einst so spektakulär entkam, soll nun an einen noch unbekannten Glückspilz gehen, ist es doch einer der Hauptgewinne beim Gran Sorteo Especial 248, auch bekannt unter dem Namen Narco-Lotterie. Ins Leben gerufen hat sie niemand Geringeres als die mexikanische Regierung und ihr Präsident Andrés Manuel López Obrador. Der wegen seiner Initialen auch AMLO genannte Politiker liebt grosse Gesten, auch wenn er bei deren Umsetzung des Öfteren etwas, nun ja: unglücklich ist.

Das Theater um die Präsidentenmaschine

So versprach AMLO schon im Wahlkampf grossspurig, dass er im Falle eines Sieges keinen Fuss in die luxuriöse Präsidentenmaschine setzen würde, die sein Vor-Vorgänger für mehr als 200 Millionen Dollar gekauft hatte. Eine Schande sei das in einem Land, in dem so viel Armut herrsche. Damit hatte er nicht ganz unrecht, los wurde er den Flieger trotzdem nicht. Auch nach zwei Jahren fand sich kein Käufer und so beschloss der Präsident, die Boeing 787 zu verlosen, in einer Lotterie, zum Wohl des Volkes.

Bald aber stellten sich Fragen: Was, zum Beispiel, sollte Otto Normalgewinner mit einem Passagierflugzeug anfangen? AMLO musste also erklären, dass der Wert des Flugzeuges als Preisgeld ausgezahlt werden würde. So richtig zog das aber auch nicht, nur schleppend verkauften sich die Lose und am Ende musste die Regierung einspringen: Eine Behörde erstand eine knappe Million Scheine und verteilte sie an Kliniken, mit der Auflage, im Falle eines Gewinns diesen im Sinne der Allgemeinheit und der Patienten auszugeben.