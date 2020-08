Bankenplatz Thun – Gewinn minim gesteigert – trotz Corona-Krise Die Thuner Bank AEK hat im ersten Halbjahr rund 45 Millionen Franken an regionale Unternehmen fliessen lassen.

Die AEK Bank ha tihren Hauptsitz am Thuner Aarequai. AEK Bank

Die AEK Bank mit Sitz in Thun hat im ersten Halbjahr 2020 einen Gewinn von 5,18 Millionen Franken erwirtschaftet. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund einem Prozent. Im Zusammenhang mit der Coronakrise vergab die Bank rund 450 Covid-19-Kredite.

Damit flossen insgesamt rund 45 Millionen Franken an Unternehmen in der Region, wie die Bank am Freitag mitteilte. Die Ausleihungen der Bank wuchsen im ersten Halbjahr erstmals auf über 4 Milliarden Franken an. Auch bei den Kundengeldern legte die Bank um 81,1 Millionen Franken auf 3,63 Milliarden Franken zu.

Ihre Eigenmittel konnte die AEK Bank im ersten Halbjahr um 2 Millionen Franken auf insgesamt 500,3 Millionen Franken erhöhen. Die Bank blickt nach eigenen Angaben zuversichtlich auf das zweite Halbjahr, auch wenn in diesen unsicheren Zeiten mit erhöhten Kursschwankungen an den Finanzmärkten zu rechnen sei. Der Druck auf die Zinsmargen dürfte zudem weiter anhalten. Die Bank rechnet laut Mitteilung mit einem weiteren «vernünftigen Wachstum».

SDA