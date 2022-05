AHV-Abstimmung – Gewerkschaften fordern höhere Löhne für Frauen Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat am Montag vor dem Bundeshaus in Bern zu höheren Löhnen für Frauen statt höherem Rentenalter aufgerufen.

Vor dem Bundeshaus in Bern wurde am Montag «echte» Gleichstellung gefordert. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) rief hinsichtlich des Frauen-Streiktags am 14. Juni und der AHV-Abstimmung zu höheren Löhnen für Frauen statt höherem Rentenalter auf.

Frauen könnten heute im Alter noch immer nicht von der AHV leben, teilte der SGB mit. Das habe sich weder seit der Einführung des Frauenstimmrechts vor einem halben Jahrhundert noch seit dem Frauenstreik 2019 geändert. «Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen sinkt nicht und die Frauenrentenlücke bleibt skandalös.»

Die Betroffenen forderten mehr Respekt für ihre Arbeit, heisst es seitens des SGB. Das bedeute höhere Löhne für Frauen statt eines höheren Rentenalters.

Am 25. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die AHV 21, die Reform der Altersvorsorge, ab. Diese sieht eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre vor. Gewerkschaften hatten das Referendum dagegen ergriffen.

