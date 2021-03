Eine ausgeprägte Nord-Süd-Asymmetrie und etwas wie eine Gürtelschichtung: So könnte man das Resultat zu den Sonntagsverkäufen im Kanton Bern zusammenfassen. Infos einblenden

Die grossen Städte im Kanton Bern stehen auf der Karte farblich auf derselben Seite wie die ländlichsten der ländlichen Gemeinden. Die Frage nach zusätzlichen Sonntagsverkäufen hat also keinen Stadt-Land-Graben aufgerissen. Will man von Bruchlinien sprechen, verlaufen diese anderswo: Am deutlichsten springt der Unterschied zwischen den bernjurassischen Gemeinden im Norden und den touristischen Hochburgen im Süden ins Auge. Während in den drei Tourismusgemeinden Kandersteg, Lauterbrunnen und Grindelwald die Zustimmungsraten bei über 60 Prozent liegen, sind sie in den Gemeinden wie Tramelan oder Moutier gerade gegenteilig ausgefallen.

Blickt man mit halb geschlossenen Augen auf die Karte, wird ein roter Nein-Gürtel erkennbar, der von Südwesten nach Nordosten, von Boltigen im Simmental über Thun, Signau bis in den Oberaargau reicht. Im Gebiet um Thun und im Emmental, wo zahlreiche Freikirchen aktiv sind, scheinen die Sonntagsverkäufe einen besonders schweren Stand gehabt zu haben. Tendenziell umgekehrt sehen die Ergebnisse in einem parallel verlaufenden Streifen nördlich von Bern aus – zwischen Ins und Wangen an der Aare. Hier fanden die Sonntagsverkäufe doch da und dort Ja-Mehrheiten. (db)