«Keine Vision und kein Mehrwert» – Gewerbe mit Breitseite gegen Fusion von Ostermundigen und Bern Wichtige Wirtschaftsvertreter der Region Bern sind gegen die Vorlage zur Fusion. Dabei herrschen auch Ängste vor der rot-grünen Stadt. Carlo Senn

Giorgio Albisetti, Präsident Handels- und Industrieverein Sektion Bern, übt Fundamentalkritik an der geplanten Fusion von Bern und Ostermundigen. Foto: Dres Hubacher

Die Berner Wirtschaft übt massive Kritik an den derzeitigen Fusionsplänen von Bern und Ostermundigen. Einzelne Verbände lehnen die Fusion in der jetzigen Form sogar komplett ab: Es fehle beispielsweise der «Esprit» und die «Vision», schreibt die Berner Sektion des Handels- und Industrievereins (HIV) des Kantons Bern in ihrer Eingabe zur Vernehmlassung der Fusion.