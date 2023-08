Gericht rügt Untersuchung – Gewaltsame Festnahme an Corona-Demo wird nochmals geprüft Die Schläge eines Berner Polizisten gegen einen Demonstranten im Herbst 2021 könnten ein Nachspiel haben. Nicht gut weg kommt dabei die Staatsanwaltschaft. Michael Bucher

Das Video führte zu einem Aufschrei in den sozialen Medien. Zu sehen ist, wie mindestens vier Polizisten einen auf dem Boden liegenden Mann in Handschellen zu legen versuchen. Dieser fuchtelt mit den Armen und versucht, sich an die Polizisten zu klammern, die ihn gegen den Asphalt drücken. Schliesslich verpasst ein Polizist dem Mann mehrere Fausthiebe und zerrt ihn über den Boden. Das Ganze geschah am 7. Oktober 2021 in Bern während einer Demonstration von Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Massnahmen.