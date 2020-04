Mann schwer verletzt – Gewaltsame Auseinandersetzung in Bern Mittwochnacht ist ein Mann mit einer schweren Kopfverletzung ins Spital eingeliefert worden. sda /cse

Die Meldung über den Schwerverletzten ging bei der Polizei um Mitternacht ein. zvg

In der Nacht auf Donnerstag ist in Bern ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in die Notaufnahme gebracht worden. Die Polizei geht von einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus - wo und wann die stattfand, ist aber unklar. Gesucht werden Zeugen.

Gesucht werden insbesondere die beiden Frauen sowie der Lenker eines weissen Autos, welche den Mann zusammen ins Spital gebracht haben. Die Meldung zur Einlieferung des Schwerverletzten ging kurz nach Mitternacht bei der Kantonspolizei ein, wie diese mitteilte. Die regionale Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen.