In einem mehrstöckigen Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen.

Der Brand wütete in der Elizabeth Street nahe des Hauptbahnhofs Central Station im Stadtteil Surry Hills, wie die Zeitung «Sydney Morning Herald» am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben des Senders 9News wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.

Die dichten schwarzen Rauchschwaden waren am Nachmittag (Ortszeit) fast in der ganzen Stadt zu sehen, wie es hiess. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr und andere Rettungskräfte waren im Einsatz. Zahlreiche Strassen in der Umgebung wurden gesperrt.

